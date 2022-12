El Xerez CD necesita una obligada victoria frente a un Conil al alza

El Xerez CD no puede permitirse un nuevo tropiezo en Chapín después de una semana con tres partidos en la que, de momento, sólo ha sumado un punto, el que logró frente al Antoniano como local, tras caer por 3-2 ante el Bollullos el jueves en un encuentro en el que se puso por delante en dos ocasiones y terminar perdiendo en el último minuto por su falta de intensidad. Además, encaró este maratón de partidos con la derrota encajada en Cartaya.

El Deportivo intentará alcanzar el parón de Navidad con buenas sensaciones y en puestos de 'play-off'. Para ello, no le queda otra que superar este domingo (12:30) en casa, con el arbitraje del sevillano Viñolo Payán, a un Conil lanzado, que encadena ocho jornadas sin perder, cinco de ellas con el ex xerecista Jesule al mando de la nave. No ceden el máximo botín desde que a principios de octubre sucumbió ante el Ceuta B. Los azulinos son décimos con 17 puntos y su adversario, noveno con 18.

El combinado de Juan Carlos Gómez ha perdido fuelle en las últimas jornadas y lejos queda ya la goleada al Ayamonte en el estreno del técnico, el empate en Ceuta o la sufrida victoria contra el Rota. La segunda derrota seguida fuera de casa del Xerez CD, víctima de la intensidad mostrada por su rival, ha enfadado tanto a la afición como a la directiva y el viernes, los dirigentes mantuvieron una reunión con los futbolistas en la que le dieron un serio toque de atención y le reclamaron que se pusiesen las pilar para revertir la situación y acercarse al objetivo.

Altas

Sin tiempo para recuperar, de cara al exigente choque frente a los amarillos, el preparador azulino recupera al guardameta César tras cumplir el partido de sanción que le impuso Competición tras su expulsión ante el Antoniano, y también a una de sus mejores bazas ofensivas, Joseliyo, también ausente en el último compromiso por acumulación de amonestaciones, pero tiene problemas en defensa, ya que dos de sus pilares arrastran problemas.

Fidel recibió un fuerte golpe en la nariz en Bollullos, pasó por el hospital y tiene una máscara. Los médicos le recomendaron prudencia, pero el lateral quiere jugar y está convocado, como toda la plantilla. Será duda hasta última hora. Por su parte, Juan Luna arrastra molestias en un hombro y también es duda, pero tiene más fácil ser de la partida.

Juan Carlos sabe que el compromiso ante los amarillos será totalmente diferente al de Bollullos, para empezar por el escenario, pero sí será exigente en defensa y obligará a su equipo también a mostrar una buena versión en ataque si quiere quedarse con los tres puntos. Sin un 9 nato, Cascajo estaba asumiendo el rol y el jueves le tocó a Soto. Ante el Conil no es descabellado pensar que salgan los dos de inicio y también habrá alguna que otra rotación más para compensar el esfuerzo. Los que tendrán puesto seguro en el once serán tanto César como Joseliyo.

Antecedentes

El Conil, además de estar en un buen momento, llega con la moral reforzada tras dar cumplida cuenta el jueves en el Pérez Ureba del Córdoba B, líder del grupo que no había perdido ningún encuentro. Tiene sólo una baja, la de Juanito Bazo, al que le cayeron cuatro partidos debido a su expulsión ante el Atlético Espeleño.

Las estadísticas en estos envites tampoco sonríen demasiado a los xerecistas. En los seis anteriores enfrentamientos, el Deportivo ganó dos veces, el curso pasado por 3-0 también en Chapín y en la 19/20, empató en dos otras ocasiones (20/21 y 18/19) y perdió en dos (16/17 y 13/14).