El Xerez CD, con un once muy definido

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, tiene un bloque muy definido. Cuando se cumple un mes del inicio de Liga en el Grupo X de Tercera, el técnico jerezano apenas ha movido sus alineaciones titulares, aunque también es cierto que el equipo ha arrancado bien la campaña -ha ganado un partido y empatado tres- y no se ha visto obligado a realizar grandes variantes. La mayoría de los cambios que ha introducido han sido por lesión.

Fran, Gonzalo, Salas, Israel, Quirós, Parra, Naranjo, Pedro Carrión, Sergio Narváez y Alberto han tomado parte en los cuatro encuentros que se llevan disputados. De todos modos, hay un dato que llama la atención, sólo cuatro lo han jugado todo. Los cuatro futbolistas que han disputado los 360 minutos son el guardameta Fran, los defensas Salas e Israel y el centrocampista Parra.

Juan Pedro tiene total confianza en Fran que tomó ventaja sobre Jairo después de una pretemporada en la que ambos guardametas se repartieron los minutos.

El resto de jugadores que han tomado parte en los cuatro partidos han sido sustituidos en algún encuentro. Así, Pedro Carrión, intocable en ataque, no terminó el partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo y dejó su plaza a Juan Benítez, lo mismo que Sergio Narváez, que no completó el compromiso en La Juventud ante el Salerm Puente Genil ni el pasado domingo al ser expulsado con el Conil. Naranjo ha sido titular tres veces y una suplente. Gonzalo no disputó los noventa minutos el domingo y Alberto ha tomado parte en los cuatro partidos pero lo ha hecho en dos ocasiones como titular y en otras dos entrando desde el banquillo.

Futbolistas llamados a ser importantes en el once xerecista no han podido participar en las primeras jornadas de Liga por lesión. Piñero comenzó de titular pero en Coria se lesionó un tobillo, aún no ha reaparecido y tampoco lo podrá hacer este fin de semana en Espiel. José Vega también arrancó la competición entrando en los planes del preparador azulino pero su lesión de aductores le apartó de él. Ezequiel, por contra, no jugó de salida y ahora se ha afianzado en el lateral izquierdo.