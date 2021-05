El Xerez CD, ante el partido más importante de su historia reciente

Sin margen para el error. El Xerez CD disputa ante el San Roque este miércoles (20:00) en La Juventud el encuentro más importante de su historia reciente. Los azulinos están a noventa minutos del éxito y de seguir con opciones de lograr el ascenso directo a la Segunda RFEF en la última jornada de esta fase o de verse obligado a seguir peleando por él en el 'play-off', ya con eliminatorias a partido único. Una ruleta rusa que debe evitar.

La derrota del sábado frente al Ciudad de Lucena supuso una decepción para la afición y un duro golpe para un equipo que aspiraba a lograr un triunfo que, unido a otro este miércoles, le hubiese dado ya el salto de categoría.

Ahora, sus opciones pasan por sumar de tres y también, para evitar otras combinaciones, vencer en Puente Genil. De lo contrario, al triunfo de este miércoles debe añadir al menos puntuar en el Manuel Polinario y esperar que el cuadro aurinegro pierda con un Xerez DFC, ya ascendido, en el Ciudad de Lepe y además, que el Ciudad de Lucena no le gane al Ceuta.

Cábalas al margen, el Deportivo afronta una cita tan complicada y exigente como vital. Los técnicos, desde que finalizó la cita del sábado en Lucena, están centrados en recuperar la moral de los jugadores y de prepararles para que encaren el choque de la mejor manera posible y los dirigentes también han conversado con la plantilla con ese objetivo.

Los aurinegros llegan con ventaja tras su empate en Chapín ante el Xerez DFC y la derrota de los propios azulinos y si ganan en La Juventud subirán.

Para este encuentro, Esteban tiene a todos sus jugadores disponibles y es posible que retoque el once respecto al que perdió en Lucena, pero tampoco se espera una revolución. Ha citado a todos los integrantes del primer equipo.

El conjunto aurinegro, por su parte, llega más descansado, ya que jugó hace una semana en Chapín, y con la moral reforzada tras el buen partido realizado ante el Xerez DFC. Además, Antonio Fernández Rivadulla recupera para esta final a Álex Carmona y Becken, su pareja de centrales más habitual, que estuvieron ausentes en la última cita, lo que por sanción.

El partido en Lepe se decantó del lado azulino con un gol de Chuma en el descuento y los onubenses tomaron buena nota. No fueron inferiores a su rival, pero no aprovecharon sus opciones. Ahora, con todo en juego, saben que no pueden perdonar.

Alineaciones probables

Xerez CD: Salvi Carrasco, Dani Laínez, Lucas Correa, Dani Jurado, Ramón Verdú o Joselito, Pato, Álex Colorado, Juanca, Juanito o Lolo Garrido, Carlos Calvo y Chuma.

San Roque: David Robador, Juanjo Mateo, Álex Carmona, Becken, Antonio López, Juan Gómez, Joel, Pablo Ortiz, Camacho, Abeledo y Nané.

Árbitro: Paradas Mazuela (Málaga).

Campo: La Juventud (20:00).