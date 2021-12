El Xerez CD, pendiente de la evolución de Migue García y Álex Pavón

La Liga no para en este puente festivo. El Xerez CD se enfrenta este miércoles en el Leonardo Ramos de La Rinconada al Gerena a las doce de la mañana. Los de Emilio Fajardo, tras su victoria ante el Conil del sábado en Chapín (3-0), encaran un complicado reto ante uno de los conjuntos que más se ha reforzado esta temporada y que, bajo la dirección de Jesús Galván, se ha convertido en candidato al ascenso.

Los mineros, que están disputando sus encuentros en tierras sevillanas por las reformas que están llevando a cabo en el José Juan Romero, son sextos con 25 puntos, con sólo uno menos que el Deportivo, que es cuarto con 26. Los azulinos tienen una gran oportunidad para ganar por primera vez a un rival directo fuera de casa, después de haber perdido ante Utrera, Ciudad de Lucena y Recreativo de Huelva.

Para este compromiso, los xerecistas, que han entrenado este lunes en La Granja, cuentan con dos dudas, Migue García y Álex Pavón. Migue García sufre una fuerte sobrecarga en el isquio, se ha realizado pruebas y no tiene rotura. En función de su evolución, los técnicos determinarán si arriesgan o le reservan de cara a la cita del domingo en casa contra el Sevilla C. El defensa, por su parte, se perdió el choque del sábado también por una sobrecarga y aún no está al cien por cien.