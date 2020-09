El Xerez CD pide "respeto". Los actuales gestores del Deportivo han desvelado en una rueda de prensa una campaña de desprestigio, en la que que se han dedicado a solicitar a los distintos equipos del Grupo X de Tercera División que denuncien a la entidad ante la Andaluza por no tener consejo de administración, circunstancia que le podría conducir a no poder competir. Además, aseguraron que hay algunas personas que se están dedicando a amenazar a sus patrocinadores.

Juan Luis Gil, Juan Díaz y José Luis Mateos dieron todo tipo de detalles sobre la situación que se ha generado, pidieron respeto y tendieron la mano al Xerez DFC para "hacer una campaña conjunta para calmar las aguas. Hay mucha tensión, se puede cortar el agua y hay que darle a todo esto normalidad. Le tiendo la mano a la directiva para lanzar esa campaña de la que ya hablamos con ellos hace semanas y que protagonizaban dos chicas, una del Xerez DFC y otra del Xerez CD", apunta Juan Díaz.

Juan Luis Gil 'Titín' subrayó que "desde un primer momento queremos pedir respeto por y para nuestros aficionados. No queremos entrar en ningún tipo de guerra, sólo queremos que nuestro club compita, eso ya es para nosotros una victoria. Estamos recibiendo muchos ataques pero el lunes llegó la gota que colmó el vaso".

El aviso de los presidentes

"Muchos presidentes del grupo X de Tercera División -prosigue- me han llamado para decirme que están recibiendo tanto correos electrónicos como llamadas telefónicas por parte de un supuesto periodista de un medio de comunicación digital, que no se identificó, para que denunciaran al Xerez CD por no tener consejo de administración. Esa situación está así desde hace siete años y estamos en proceso de legalizarlo todo. Nos sorprende que este año suceda esto, no sé qué quieren, será que el club está muy vivo e intentan destruirnos".

Gil fue más allá en sus manifestaciones: "Hay gente que se está dedicando a llamar por teléfono a nuestros colaboradores, algo que no se puede entender. Pido a nuestros aficionados que sólo piensen en nuestro equipo. La situación es complicada y los ataques que estamos recibiendo no son justos. Este club lo llevan adelante nosotros tres y muchísimos colaboradores más".

Amenazas

Titín quiso tranquilizar a todos los patrocinadores por las amenazas, ya que "no les va a pasar nada ni por una carta ni por un correo, son colaborados. Esto suele pasar cuando el Xerez CD levanta un poco la cabeza, cuando estamos mal no hacen nada. De todos modos, es duro que tengas un bar y que te amenacen por ser colaborador nuestro, esto tiene tela. Nos duele por su parte".

Y en cuanto a la respuesta de los presidentes se mostró "tranquilo, me han dicho que están con nosotros, que no se van a meter absolutamente en nada. Les han metido presión para que nos denuncien pero el 80% de los dirigentes con los que he hablado me han dicho que nos apoyan, que demasiado hacemos para sacar al club adelante y que contemos con su colaboración en todo lo que nos haga falta".

Deudas, consejo y Ayuntamiento

Juan Díaz, en ese sentido, fue tajante: "Es un tema al que no quiero darle importancia. Estamos inscritos, hemos pagado las deudas con la Federación y el Colegio de Entrenadores y punto. Es cierto que tenemos deudas con Seguridad Social y Hacienda pero como las tienen muchísimos clubes del fútbol profesional. Se acabarán pagando y negociando cuando llegue el momento. El Elche ascendió a Primera con 60 millones de deuda. Ese tema es importante pero se resolverá, todo está en manos de nuestros abogados, que son expertos en derecho deportivo y haremos lo que nos vayan diciendo. Del mismo modo, estamos intentando solventar el tema de la representación de forma legal para poder sentarnos con el Ayuntamiento y arreglar los problemas de los campos, queremos tenerlo todo listo para la semana que viene".

Sobre las denuncias, tiene claro que "llegan ahora porque hemos entrado gente nueva para revitalizar a la entidad, que estamos intentando hacer las cosas bien y levantando la cabeza. Cuando el club está muerto no le interesa a nadie y ahora que ven que estamos resurgiendo a nivel deportivo, se filtran una serie de cosas que siempre han estado ahí. No vamos a decaer en el empeño, tenemos el respaldo de los xerecistas y de muchos jerezanos".

Josu Uribe

La pasada semana, el club hizo público un comunicado en el que desvelaba que les había llegado una denuncia interpuesta por Uribe al Xerez DFC por error. Con ello, quisieron "acabar con la incertidumbre que tenía nuestra afición. Teníamos las deudas saldadas con la Andaluza y la Española, el Colegio de Entrenadores y AFE y todo el mundo se preguntaba cuál era el problema. Pues era un problema administrativo y burocrático con Uribe y lo mismo pudo haber sido con otra persona y lo hubiésemos hecho igual. En ningún caso queríamos perjudicar a nadie, sólo dar a conocer el problema que había. Queremos transparencia en la gestión y mostramos lo que había".

Después del revuelo con el tema Uribe, el XCD no ha entablado ningún contacto 'oficial' con el XDFC. Gil Zarzana matiza que las relaciones entre clubes en las últimas temporadas "han sido buenas, incluso quisimos lanzar una campaña con dos chavalitas, cada una con la camiseta de su equipo, para que esto no fuese un hermanamiento pero sí para que no fuese una guerra, tenemos que convivir. Nos pidieron que esperásemos un poco porque acabábamos de firmar a Álex Colorado. Le hemos tendido la mano para que esto sea un derbi normal. Pedimos respeto".

Campaña 'pacifista'

Díaz completó los detalles: "Hace unas semanas nos pusimos en contacto con ellos después de conocer a dos amigas que una era del CD y otra del DFC para hacer una campaña entre las dos directivas y calmar un poco los ánimos. Desde aquí le pido a todos, como ha dicho Titín, respeto para convivir cada uno con su equipo. Cada uno es libre de su destino. Queremos que los que se fueron nos respeten y nosotros respetar a los que se fueron. Insisto, desde aquí le tendemos la mano para montar esa campaña. Que no se entienda que estamos hermanados, cada uno tenemos nuestro camino, pero debe imperar la cordura, la tensión se puede cortar y en Jerez tenemos que disfrutar del fútbol, no sufrir. Hay que tener respeto para que la afición compruebe lo que queremos las directivas".