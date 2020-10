El Xerez CD sólo piensa en puntuar en su visita al Antoniano

El Xerez CD visita esta tarde (16:30) el Municipal de Lebrija para medirse al Antoniano en su segunda salida de la temporada. Los azulinos, tras el empate del domingo en La Juventud ante el Conil, aspiran a lograr un triunfo que les mantenga en las primeras plazas de la clasificación.

El Deportivo, en estos momentos, es segundo en la tabla con cuatro puntos, los mismos que el Ceuta, que es líder y ha aplazado su compromiso ante Los Barrios por el positivo de varios de sus jugadores, y que el Arcos, que se enfrenta en Chapín al Xerez DFC.

La igualada ante los amarillos dejó sensaciones agridulces en una escuadra azulina que se enfrenta a un duro reto. El Antoniano no ha comenzado bien la competición, ha sumado un punto gracias a su empate en casa contra el Arcos, y perdió la pasada jornada en el Murube por 3-0 frente al Ceuta, pero es un buen equipo como local.

Los de Rubio, que la pasada temporada se convirtieron en uno de los mejores equipos del campeonato y llegaron a hacer historia con su enfrentamiento en la Copa del Rey ante el Betis tras dos rondas, no han marcado todavía y buscarán hacerlo ante un Deportivo al que "respetamos muchísimo pero no le tenemos miedo", según las palabras del técnico del cuadro sevillano.

Duda en la portería

Poveda, pese al empate ante el Conil, terminó muy satisfecho con el trabajo de los jugadores pero va a realizar cambios en el once, unos para adaptarlo al terreno de juego y otras por convicción.

El gran debate se centra en la portería. Navarro Montoya ha comenzado la Liga como titular pero sus fallos ante el Conil le pueden relegarle al banquillo en favor de un Iván Ares que espera la oportunidad de estrenarse. La defensa funcionó bastante bien y en los dos partidos jugados han actuado como laterales Ángel y Joselito y en el centro Rodri y Lucas Correa.

Con la lesión de Álex Colorado en Las Cabezas quedó libre una plaza en la medular que el pasado domingo ocupó Pato pero que en el segundo acto cambió de dueño y Álex Valerio se quedó en la caseta. Con un Carlos Calvo que aún no está al cien por cien, Orihuela, que entraba en todas las quinielas la pasada jornada y al final no jugó, Juanca y Lolo Garrido tienen todos los números para salir de inicio.

Murci, con opciones

Mientas, Álex Guti y Pato parecen los dueños de las bandas, mientras que en la punta de lanza también puede haber cambio de guardia. Murci se encuentra bastante recuperado de sus problemas musculares y Chuma tiene molestias en un tobillo, por lo que no sería extraño ver en acción desde el inicio a Murci.

El entrenador xerecista ha configurado en una lista con todos los jugadores disponibles y en la que sólo falta Álex Colorado por sus problemas de rodilla. De este modo, se desplazan Navarro Montoya, Iván Ares, Luis Alvarado, Ángel, Gonzalo, Dani Jurado, Correa, Rodri, Rubén, Joselito, Samu, Isra, Juanca, Lolo Garrido, Orihuela, Carlos Calvo, Palacios, Álex Valerio, Álex Guti, Pato, Rares, Chuma y Murci.

Los azulinos disputarán su primer partido fuera de casa sin su público, fiel en estos primeros encuentros ligueros, ya que el partido se debe disputar a puerta cerrada al encontrarse también Lebrija en Nivel 4.

Sergio Narváez, en el rival

El Antoniano, por su parte, tiene la baja del exazulino Jesús López, que ya ha dejado atrás la grave lesión de ligamentos que se produjo la pasada campaña en el Xerez DFC, pero ahora sufre un edema en la rodilla operada.

Y en las filas lebrijanas también milita el jerezano y ex xerecista Sergio Narváez, que recaló el pasado verano en Lebrija tras no entrar en los planes del Xerez DFC ni no recibir una oferta de renovación.