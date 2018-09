El Xerez CD planta cara al líder y sigue sumando

La prórroga

Juan Pedro Ramos / entrenador del Xerez CD

"El resultado es justo pero el sabor de boca no es bueno por la ocasión del descuento"

Juan Pedro, técnico del XCD, valoró el trabajo de sus jugadores y destacó la importancia de punto pero lamentó no haber sumado los tres. “Competimos bastante bien. En el primer tiempo pudimos anular al Betis con la calidad y el nivel que tienen sus jugadores, ya que ellos entraron en una fase de indecisiones y de nervios que supimos aprovechar. En la segunda, con el resultado a favor, nos fuimos metiendo poco a poco atrás, físicamente estaban más frescos y empezamos a sufrir. El resultado ha sido justo, aunque se te queda mal sabor de boca porque justo en el tiempo de descuento tuvimos una ocasión muy clara y podíamos habernos llevado los tres puntos. No obstante, ellos también ha hecho un esfuerzo muy grande. Sobre todo en los últimos veinte minutos nos embotellaron y merecían hacer algún gol pero no nos han generado ocasiones demasiado claras”. El entrenador azulino vio a un rival “algo impreciso con el balón. Habíamos visto varios partidos y esa faceta la dominan bien. Tienen mucha calidad y movilidad pero han salido nerviosos y no han tenido su mejor día. El Betis es muy difícil de frenar si tiene un buen día y gracias a eso hemos podido contrarrestarles, eso también nos ha ayudado, la verdad”. A la hora de destacar al mejor jugador sobre el campo, Juan Pedro se decantó por “el bloque. Todos hemos corrido, trabajado, presionado y robado para salir a la contra. Todos han estado muy bien, no me gusta personalizar, esto es un deporte de equipo. Todos son protagonistas, los que han jugado, los que se han quedado en el banquillo y los que no se han vestido, la semana de trabajo es la misma para todos”. Tras este buen inicio de Liga, El Pirata no lanza las campanas al vuelo. “Tenemos una base bastante buena y se han incorporado jugadores importantes. El nivel es bueno pero todo es mejorable. Me quedo con los kilómetros que han hecho los jugadores. En este club no podemos ir más allá del día a día y del partido a partido por nuestras circunstancias. No sé ni dónde vamos a entrenar, Quiero un equipo duro y sólido en defensa para que no nos hagan goles porque arriba tenemos calidad”.

José Juan Romero / entrenador del Betis Deportivo

"El XCD me ha gustado, me ha transmitido buenas sensaciones y el empate es justo"

José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo, al igual que Juan Pedro, dio por bueno el 1-1. “El resultado es justo. Si hubiéramos perdido no habría sido inmerecido para el rival y si hubiéramos ganado tampoco habría sido de forma inmerecida. Un empate es justo. Independientemente de cosas que nos puedan gustar más o menos, como son aspectos no relacionados con el juego, el Xerez me ha gustado mucho”. Bajo su punto de vista, su equipo “no entró bien al partido, no comenzamos bien los primeros compases, perdimos dos o tres balones y ya daba la sensación de cómo podía ser el día. Luego, no hemos tenido la fluidez, ni la verticalidad ni la rapidez que hemos estado mostrando. Eso, además, ha sido ante un rival que te ha llevado a no tener esa fluidez por su buena situación defensiva, su experiencia y su saber estar”. Además, el preparador verdiblanco añadió: “Si en el fútbol no haces las cosas bien y no sales muy mentalizado desde el minuto uno, sufrirás porque no eres mejor ni peor que nadie. Tienes que demostrarlo. Había visto los dos partidos anteriores del Xerez, ha empezado muy bien y aquí también me ha transmitido muy buenas sensaciones, va a luchar por estar arriba”.