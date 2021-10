El Xerez CD pone a prueba su condición de invicto en Utrera

El Xerez CD afronta este domingo (12:00) en el campo de Vistalegre, de reducidas dimensiones, contra el Utrera su salida más complicada de lo que va de Liga. Los azulinos, que golearon el domingo al Tomares, ponen a prueba su potencial y su condición de invictos ante un cuadro sevillano que es tercero con catorce puntos, mientras que el Deportivo es cuarto con trece, pero con dos encuentros menos. Ganar sería dar un golpe de autoridad importante y cargarse de moral de cara a la cita del miércoles en la Copa RFEF ante el Córdoba.

Los azulinos, que este sábado han entrenado en el Pedro Garrido, sólo tienen la baja del centrocampista Juanca y Fajardo ha citado a todos los jugadores. Una vez en Utrera realizará los descartes necesarios.

El preparador azulino no ha dado pistas sobre el once y, teniendo en cuenta que el miércoles vuelve a jugar, realizará rotaciones, aunque en esta importante cita es probable que no se reserve a nadie. Las dudas están en el centro del campo. Adri Rodríguez sigue con molestias en el empeine y Migue García jugó unos minutos ante el Tomares, pero es complicado que salga en Vistalegre de inicio.

En defensa, Fajardo tiene para elegir y puede hacer numerosas combinaciones, lo mismo que en ataque. De todos modos, jugadores como Juanito, Joselillo o Rubén Jurado en esta oportunidad apuntan al once de salida. En la portería, el alicantino está rotando. Ante el Tomares actuó Marc Vito después de que Satoca lo hiciese en La Constitución ante el Yeclano y ahora el segundo parte con ventaja.

Dos bajas y una duda en el Utrera

El Utrera, que la pasada jornada empató ante el Antoniano en Lebrija y sólo ha perdido hasta ahora con el Recreativo de Huelva, llega a este partido con dos bajas, la de Chapi, sancionado por acumulación de amonestaciones, y la de Braganza, lesionado. Álex del Río arrastra molestias, pero está en una lista que integran Ayala, Pablo Luque, Contreras, Moro, Cachana, el ex xerecista Kevin, Álex del Río, Reina, Maqueda, Trabazo, Fran, Diego, Manuel, Kiki Padilla, Valverde, Ranchero, Rubén Cruz y Plusco.

Francisco José Cordero 'Rubio', técnico del cuadro sevillano, ha destacado el potencial del Deportivo y, en declaraciones a UtreraWeb, ha asegurado que "parte como uno de los favoritos al ascenso. La pasada temporada realizaron una gran inversión y esta campaña no ha sido menos. Cuenta con jugadores importantes, que están intentando poner al equipo en lo más alto".

El choque lo espera "disputado. Nos vamos a medir dos equipos que luchamos por estar arriba. Tienen muy buenas individualidades, hacen rápido las transiciones a balón parado, con Álex Colorado, son peligrosos. Es un equipo fuerte, muy competitivo, que lucha los partidos hasta el final y nosotros no podemos perdonar y debemos cerrar los partidos antes".

Finalmente, el aforo del campo de Vistalegre se ha ampliado a 700 espectadores y serán 150 los aficionados azulinos que puedan acompañar a su equipo en esta cita en la lucha por la parte alta de la tabla.