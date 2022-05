El Xerez CD ya prepara el asalto al 'play-off'

El Xerez CD ha regresado este lunes a los entrenamientos en La Granja para comenzar a preparar el asalto al 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF. Los azulinos disputan este sábado (12:00) en el estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona la primera eliminatoria ante el Ciudad de Lucena y Emilio Fajardo no quiere dejar ningún cabo suelto ante un rival al que conoce a la perfección, sabe que se lo va a poner complicado a su equipo tanto por su potencial como por la forma de competir y espera contar con el apoyo de la afición.

Los azulinos han cerrado la competición terceros (62 puntos) han superado a su rival por un puesto y en dos puntos, pero han sido mejores que los lucentinos en muchas facetas. El Deportivo fue el segundo mejor equipo como local con 37 puntos, los mismos que el Córdoba B, y sólo superado por el Recre (43). Su adversario logró 36. A domicilio, el equipo de Fajardo fue el tercero que más renta sacó, por detrás de Utrera y Recreativo. Se embolsó 25 puntos, por los 24 de su adversario del sábado.

En lo que a goles marcados se refiere, también los xerecistas son más efectivos que los lucentinos, gracias al importante número de dianas que firmó en el primer tramo de la competición. 50 tantos marcaron los azulinos y 45 los cordobeses. Mientras, los dos conjuntos presentan números parejos en el capítulo de goles en contra, 24 los azulinos, que han sido la escuadra que menos tanto ha recibo en la segunda vuelta, por 25 de los celestes. Estadísticas similares que marcarán la cita del sábado, un compromiso en el que cualquier error se puede pagar caro.

El Ciudad de Lucena también ha regresado al trabajo en la tarde de este lunes tras dos días libres. Dimas Carrasco está pendiente de la evolución de Julio Rico y Salvi Blázquez, dos jugadores que están lesionados y que ya no pudieron participar en el último encuentro de Liga ante el Cartaya. Por contra, para la cita contra los xerecistas será alta Mario Ruiz, baja ante los onubenses por sanción.

Los aficionados de ambos clubes ya pueden comprar las entradas a través del siguiente enlance: https://www.marcaentradas.com/eventos/deportes/ciclo/1000-tercera-rfef-play-off-2022

Dimas: "Estamos listos para el play-off"

El entrenador de los lucentinos recuerda que "estamos muy contentos con el logro porque sabemos el valor que tiene lo que hemos conseguido. Este año ha sido muy difícil, por eso obtener una plaza de 'play-off' por tercer año consecutivo es un auténtico éxito".

Además, en declaraciones a la web del club, resalta: "Estamos preparados para el 'play off', anímicamente no podemos estar mejor. La dinámica positiva que hemos llevado en el tramo final de la temporada es buenísima. Tenemos plena confianza de cara a estas eliminatorias. En lo físico, el hecho de competir hasta el último minuto de la fase regular te da un plus".

Se muestra optimista y su reto es "llegar hasta el final, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que debemos jugar partidos casi perfectos para poder pasar cada eliminatoria".

A la hora de hablar del Xerez CD y de los aspectos que más le preocupan se muestra cauto y detalla que "nos conocemos bien los dos equipos y nos respetamos. Debemos tener las ideas claras para saber qué hay que hacer en cada momento en base a nuestro juego y también ser capaces de minimizar las fortalezas del rival, que las tiene".

Los cordobeses afrontan su tercer 'play-off' seguido y Dimas no considera que eso les añada presión. "Lo estamos disfrutando. Los que estamos en el día a día valoramos mucho el logro. La afición se ha acostumbrado a estar arriba, pero deben recodar que antes de nuestra llegada este equipo peleaba por no descender".

Vive estos días "deseando que a la tercera sea la vencida" y pide a la afición que "disfrute de este 'play-off' junto a su equipo. Estamos seguros que van a vivir momentos muy especiales".