El Xerez CD prepara el partido del domingo contra el Puente Genil

La plantilla del Xerez CD ha regresado este miércoles a los entrenamientos después de disfrutar de una jornada de descanso con el punto de mira ya focalizado en el choque del próximo domingo (20:30 horas) contra el Puente Genil en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa RFAF.

El equipo azulino logró en la ida un resultado abultado (0-3) que le permite afrontar la vuelta con la tranquilidad de saber que muy mal se tienen que poner las cosas para no estar el día 3 en la semifinal de la competición. No obstante, Emilio Fajardo no quiere ni un ápice de relajación y está insistiendo durante la semana en estar metidos y concentrados en el trabajo.

Dani Laínez es el único futbolista del plantel que no está disponible para el choque dominical. El lateral derecho jerezano mejora de su lesión de pubis, un proceso lento que requiere de toda la paciencia del jugador, que está deseando poder ayudar al equipo.

Por lo demás, Álex Colorado entrena desde la pasada semana al mismo ritmo que sus compañeros y espera entrar en la convocatoria y poder tener sus primeros minutos de la pretemporada, para así llegar algo más rodado a la fase final de la Copa RFAF en caso de que, como parece, el Deportivo se mete en Marbella.

El equipo se entrena de nuevo este jueves en La Granja y no en el Pedro Garrido, escenario del partido del domingo. Los de Fajardo trabajarán a puerta cerrada y el viernes, el técnico ofrecerá la rueda de prensa prepartido en la sede de la entidad en La Granja.