El Xerez CD pretende romper las estadísticas en Cartaya

El Xerez CD quiere más. La pasada jornada se colocó en puestos de fase de ascenso y aspira a conservar una de esas plazas de privilegio. El Deportivo visita este domingo (16:30) al Cartaya en el Luis Rodríguez Salvador, un escenario que no se le da nada bien porque no ganó en ninguno de sus tres compromisos anteriores, con el reto de romper las estadísticas.

Los azulinos, que encadenan ya siete jornadas sin perder, con tres empates y cuatro triunfos, se van a encontrar a un adversario en puestos de descenso, que no ha ganado todavía en casa y con nuevo entrenador. Juanma Rodríguez ha llegado esta semana para suplir a Paco Amate, que dejó el cargo después de perder ante el Córdoba B, líder invicto de la categoría.

Juan Carlos Gómez no contará para este envite con Nando, centrocampista que ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir su contrato, y este partido también se lo pierden por lesión el centrocampista Maqueda, que no ha superado los problemas que ha venido arrastrando durante la semana, y Migue García, que sigue con su proceso de recuperación.

Sorpresa: Cascajo, sancionado

Pero hay otra baja más y muy importante, la del delantero goleador ex del Cartaya Álvaro Cascajo. El técnico azulino no puede contar con él porque entrena a un equipo de cantera y ha sido expulsado, por lo que tendrá que cumplir un partido de castigo. En la lista ha entrado el atacante del filial Jesús Soto, habitual en muchos encuentros para completar una demarcación que se queda mermada. Sanlúcar, una jornada más, no cuenta.

El preparador xerecista tendrá que retocar el ataque y se va a ver obligado a jugar con un falso nueve, aunque con Cascajo ya lo venía haciendo porque tampoco es punta nato. Soto tiene opciones de entrar arriba, aunque también puede colocar como hombre más adelantado a Iván Navarro y apostar de salida en banda por Lay.

El resto de la alineación será similar a la que viene utilizando y que le está dando buenos resultados, aunque el sábado le costó más de lo esperado desactivar el buen entramado defensivo del Rota en Chapín y tuvo que tirar de la calidad de Joseliyo para lograrlo con un golazo.

Mientras, el once del Cartaya también es una incógnita con la llegada del nuevo técnico, que sólo ha podido dirigir al equipo en tres oportunidades. No se espera una revolución, pero sí que le dé un toque personal. La única baja de los onubenses es la de Manolo, que está lesionado.