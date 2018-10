El Xerez CD quiere a Benítez para el derbi

protagonista

Bruno Montelongo: "Me sentí cómodo, el ambiente me encantó pero el árbitro se equivocó"

Bruno Montelongo, centrocampista del Xerez CD, se estrenó ayer como titular en el cuadro azulino ante el Ceuta, una vez que ya había disputado sus primeros minutos con la camiseta azulina la jornada anterior ante el Atlético Espeleño. El uruguayo se mostró satisfecho: “Estoy muy contento, me sentí cómodo, aunque todavía estoy adaptándome al equipo y a mis compañeros, que me están haciéndome sentir como en casa. Me ha encantado el ambiente y el público es espectacular. Ha sido una lástima no ganar por culpa de esos dos fallos arbitrales tan graves que condicionan el partido. Creo que debimos quedarnos con los tres puntos, el árbitro se equivocó claramente”. El xerecista no quiso cebarse con el árbitro pero no dudó al criticar su labor. “Estaba ya en el banquillo cuando le enseñó la segunda tarjeta a Juan y veo claramente como el defensa le pega una patada en el gemelo y luego, no entiendo cómo pita algo que no ve en el gol del Ceuta. Fran atrapa la pelota antes de que cruce la línea, no entiendo que esa jugada acabe en gol. Hasta ese momento, teníamos el partido controlado, era parejo ante un rival con mucha calidad pero en pocos minutos se le fue todo de las manos al árbitro”.