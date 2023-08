El Xerez CD sigue reñido con el gol (0-2)

El Xerez CD sigue reñido con el gol esta pretemporada. El Deportivo ha perdido ante el Betis Deportivo, de Segunda RFEF, por 0-2 el Trofeo Feria de la Vendimia en un encuentro en el que se presentaba ante su afición y en el que no pudo con un rival mucho más rodado y más potente físicamente. Un gol a balón parado en los minutos finales de la primera mitad y otro en una contra de manual tras una pérdida en el segundo acto dieron al traste con la ilusión de un combinado azulino que quiso pero no pudo. No obstante, a pesar del nuevo revés, el equipo transmite buenas sensaciones, no juega mal y sus futbolistas demostraron que tienen calidad y nivel para jugar hacerlo muchísimo mejor a todos los niveles.

Para plantar cara al filial verdiblanco y en su tercer test de pretemporada, Checa optó por modificar el dibujo y apostó por una defensa de cuatro. Para Isma Gil fue la portería y la defensa, la derecha a izquierda, la integraron Ramón García, Reina, Geovanni y Joselito, que se lesionó en el minuto 14 y dejó su puesto a Juan Mari. En la medular, Adri ejerció de pivote, con otra línea por delante para Diego Domínguez, Antonio Jesús, Migue García, Perotti y Juan Delgado como referente.

Los azulinos entraron con ganas y a los cinco minutos llegó, la primera opción para un Juan Delgado en el área pequeña siempre con la caña preparada que abortó Germán. Luego, Perotti, muy activo y de los más destacados, lo intentó desde lejos y superado el cuarto de hora, Rodrigo intentó superar a Isma Gil con un remate de cabeza que el madrileño despejó con acierto para evitar que el balón que terminó en el larguero entrara.

Sin puntería y gol rival

El partido era espeso por momentos, con pocos acercamientos a una y otra portería, pero enfiló el último cuarto de hora del primer tiempo más animado. Un centro de Miguel García no acertó a mandarlo dentro Diego Domínguez y el Betis sacó petróleo de una acción a balón parado. Una falta botada por Carlos Reina la mandó dentro Yanis tras un centro de Mateo. 0-1. Minuto 41.

Con el marcador en contra, el Deportivo intentó apretar el acelerador, pero se mostraba algo lento en la zona de creación y le faltaba un poco de velocidad para solventar sus opciones y en la toma de decisiones ante un filial más rodado y más fresco, en el que Mawuli dejada destellos de su potencial. Las piernas pesan con tanta carga de trabajo.

Perotti, activo

El Deportivo tiene su primer partido oficial dentro de diez días ante el Ciudad de Lucena en la primera eliminatoria de la Copa RFAF y Checa pretende montar un once de garantías. Mantuvo el mismo bloque del primer tiempo. Y en el minuto 52, la tangana que nunca falta, con empujones y algún que otro bofetón suelto que el colegiado resolvió con tres amarillas, dos para los visitantes y una para los xerecistas.

De todos modos, el técnico azulino comenzó a mover pronto el banquillo, pero a su equipo le seguía faltando chispa y el filial no perdonó. En el 63', gol de manual. Pérdida de balón azulina atrás y contra perfecta que Fekir resolvió. 0-2. En el 70', Perotti seguía siendo de los mejores azulinos y se inventó una jugada de la casa que mereció terminar en gol tanto por su bonita ejecución como por su insistencia. Su lanzamiento ajustado se le marchó cruzado por muy poco.

El crono avanzaba y el filial se mostraba más entero. Controlaba y el Deportivo no encontraba la fórmula para tener el balón. Los últimos minutos transcurrieron más lentos y ya ni unos ni otros fueron capaces de poner en apuros a los porteros. La afición premió el esfuerzo de los futbolistas, pero también comienza a impacientarse por la sequía anotadora. Ningún gol en 270 minutos, Betis Deportivo, Sevilla juvenil y UD Algaida. La próxima cita, el martes ante el Jerez Industrial.