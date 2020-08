Las Bodegas Dios Baco ha acogido este jueves la presentación de Carlos Calvo como nuevo jugador del Xerez CD. El madrileño, autor del gol del ascenso a Primera División aquel 13 de junio de 2009, regresa a la entidad azulina 11 años después como uno de los rutilantes refuerzos de una plantilla que luchará por lograr el ascenso de categoría. El atacante afirma que "vuelvo a mi casa", promete "trabajo", apunta que será "un año duro" y aunque no quiere hablar abiertamente de ascenso, afirma que "yo no he venido de vacaciones, Jerez es una ciudad que necesita volver a respirar fútbol".

-Carlos, ¿cuáles son sus primeras sensaciones?

-En primer lugar, decir que vuelvo a casa; que gracias a estos dos señores (Juan Luis Gil y Juan Díaz) todo ha sido más sencillo. Agradecido de corazón porque hacen posible una vuelta después de diez años. La verdad es que tenía muchas ganas, Jerez es mi casa. Llevo viviendo aquí desde 2007. Estoy muy ilusionado y muy contento. Prometo trabajo y mucha ilusión. Al final, los futbolistas nos movemos por ilusión. Estas dos personas me han estado dando la vara durante muchas semanas y me han contagiado esa ilusión y esas ganas que tienen de volver a poner esto en su sitio. Estamos aquí para ayudar y para aportar lo que podamos. Seguro que con ganas y trabajo todo sale hacia adelante.

-¿Ha antepuesto otras ofertas por volver a casa?

-Mi padre en marzo ingresó en el hospital, por suerte se salvó, pero estuvo 8 días contagiado por el COVID-19. Entre eso y los años que llevamos dando vueltas, la mujer también mucho tiempo sola... y a eso añadir el proyecto que ellos me han presentado, las ganas e ilusión que tienen, me lo han transmitido. El Xerez era mi primera opción. Sí es verdad que he estado esperando, sabemos que nuestra vida es corta y que hay que intentar aprovechar los años que tenemos de carrera. Titín (Juan Luis Gil) y yo estábamos hablando desde enero, siguió la temporada, se paró todo y volvimos a hablar hace dos meses. Y es verdad que con la llegada de Juan (Díaz) ha habido un cambio y ha sido posible. Está claro que lo económico es importante siempre, pero también nos movemos por otras cosas y en este caso la ilusión y el hecho de poder volver a casa y estar en un proyecto ambicioso en gran parte es lo que me ha hecho poder estar aquí.

-Llega como la guinda al pastel de una gran plantilla.

-Va a ser un año muy complicado. La Tercera División es totalmente diferente a otras categorías. Aquí hay que trabajar mucho y no hay estrellas ni fichajes de renombre, hay que olvidarse de eso. Es verdad que 10 años atrás vivimos una cosa muy bonita, estuvimos en la elite y todos lo recordamos. Yo estoy superagradecido de que la gente me recuerde y me respete por eso, pero eso es pasado, volvemos al lío, estamos en el 2020 y hay que olvidarse de lo que se hizo años atrás y aportar cada uno su granito de arena para que vayamos en en camino correcto para poder lograr lo que todos queremos y, aunque ahora mismo no es necesario decirlo, todos sabemos de la ilusión y de la ambición del proyecto. Sólo queremos que salga bien e intentar escalar lo más rápido posible.

-Desde fuera ¿cómo ha vivido estos años en los que el Xerez CD ha pasado de Primera División a categorías regionales?

-Con mucha pena. Estuve aquí tres años y soy un privilegiado de haber podido vivir la época más bonita de la historia de este club, pero desde fuera he visto cómo hemos ido bajando categorías, teniendo problemas, a punto de la desaparición... Lo he vivido como uno más. Todo aquel que me conozca sabe que soy xerecista. Habrá alguno que diga que he jugado en el Cádiz y siempre lo he dicho, yo al Cádiz es un club al que tengo cariño, no pasa nada, pero sé que nada hubiera sido posible si el Xerez hubiera estado en la categoría que tenía que estar. Cuando vuelvo a casa me encuentro a un Xerez que está en División de Honor y hace cuatro o cinco años y con mi edad era bastante complicado el poder unirme. Con esto quiero decir que todos estos años he tenido muy presente al Xerez y por suerte hoy podemos decir que estoy de vuelta y con muchas ganas de empezar el martes.

-Con la plantilla que se ha hecho, todo el mundo da al Xerez CD como uno de los favoritos al ascenso.

-No es necesario. Estos señores han hecho un equipo para el objetivo que todo el mundo va viendo, eso está claro. Pero creo que es una estupidez ir vendiendo algo que no sirve para nada, está claro que esto es día a día y que es muy difícil, pero yo de vacaciones no vengo, ni yo ni mis compañeros, ni Juan ni Titín... Estamos aquí para intentar escalar lo máximo posible. Va a ser muy duro, difícil, lo tenemos claro, pero en esta vida hay que moverse por cosas y la ambición es muy importante. Hay que tener ilusión y ganas de seguir creciendo.

-¿Y qué opinión tiene de esa plantilla que se está confeccionando?

-La que todo el mundo. La ilusión se está generando. Se está haciendo buen equipo y cuando tienes buenos futbolistas todo es mucho más sencillo. Parece ser que tiene buen color la cosa.

-¿Qué mensaje le gustaría lanzar a la afición?

-Agradecimiento, porque toda la gente que se está sacando el abono sin saber si va a poder asistir al campo es para quitarse el sombrero. Yo sigo animando a la gente, que se vaya ilusionando para ir recuperando la esencia de lo que es Jerez. Yo no soy jerezano, pero sí me considero así porque me siento en casa y sí me gustaría recuperar lo que yo he tenido la suerte de vivir aquí hace 13 años. Jerez es una ciudad de fútbol y necesita volver a respirar fútbol y espero que con la ayuda de todos lo vayamos consiguiendo. Cuantos más seamos más fácil será para todos.