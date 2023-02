Cascajo: "Nos daban por muertos y tan muertos no estábamos"

Álvaro Cascajo está apareciendo en los momentos importantes del Xerez CD. El delantero azulino sale a gol en los últimos tres partidos de su equipo. Dio la victoria al Deportivo en Pozoblanco y en Coria anotó un doblete para alcanzar la cifra de siete tantos en los 19 partidos que ha disputado como xerecista. El de Bormujos, que no lanza los penaltis, está a sus 22 años entre los mejores goleadores del Grupo X de Tercera RFEF, quiere aprovechar su gran momento de forma para seguir ayudando al equipo y pide el apoyo de los aficionados para lo que resta de segunda vuelta con la mente puesta en recortar distancias con los puestos de play-off de ascenso.

El punta reconoce que está "en el mejor momento de la temporada, me encuentro muy bien tanto física como mentalmente y espero seguir con esta racha personal lo más posible, si puede ser hasta final de temporada mejor". Aún así, no se marca una cifra de goles en las nueve jornadas que restan: "Nunca he sido de ponerme cifra, salgo a los partidos con la intención de ayudar al equipo y si vienen los goles es bueno para mí personalmente y también para el equipo, así que espero que siga la racha de goles pero sin presión".

Dinámica positiva

El Deportivo ha sumado 7 puntos de 9 posibles y además ganando en dos salidas consecutivas, el talón de Aquiles del equipo durante la primera vuelta. "Estamos de nuevo en una buena dinámica y lo que hay que hacer ahora en prolongarla y llevarla hasta final de temporada. Es muy importante mantener la portería a cero, diría que es más importante en esta categoría que lo ofensivo porque si lo haces arriba algo siempre pasa a favor y lo que está pasando ahora es que nos estamos encontrando con el gol".

"A la afición le pido que siga apoyando, nosotros vamos a dejarlo todo para conseguir el objetivo"

Al equipo se le ve más fresco de piernas y es algo que corrobora el delantero tras la 'pretemporada' que ha tenido que hacer la plantilla dentro de la propia temporada: "Es verdad que estos partidos atrás se veía al equipo cansado pero era por eso, porque en los entrenamientos nos estaban dando mucha caña y se veía reflejado en el campo. Ahora el equipo se está soltando, estamos mejor físicamente y eso nos va a dar mucho hasta final de temporada".

Titularidad

Pese a su gran momento, Cascajo sólo fue titular en Coria. El delantero señala que "me encuentro en un momento bueno, pero hay que entender que somos más compañeros y que tienen que ayudar todos. El míster decidió eso en esos partidos y yo desde el banquillo lo que intento hacer es el rato que salga aportar lo máximo posible, el bien del equipo es bien personal. En Pozoblanco lo aproveché y en Coria he vuelto a encontrar la titularidad y me sirvió para hacer dos goles".

"Hacer cuentas ahora es una tontería, hay enfrentamientos directos, debemos seguir con nuestra buena dinámica"

Los números avalan que Cascajo es el delantero que mejor se entiende con los 'surtidores' de balones que tiene el Deportivo, aunque luego le toca definir a él: "El míster me dice que ataque mucho los espacios, hacer muchos desmarques y desgastar mucho a la defensa. Yo rompo mucho a las espaldas de las defensas y por suerte mis compañeros me están filtrando muy buenos balones. El otro día en Pozoblanco Álvaro Rey me da un pase espectacular y Joseliyo en Coria otro pase de figura".

A 6 del play-off

A 6 puntos de la quinta plaza a falta de nueve jornadas, el atacante no quiere hacer cuentas cuentas. "Hacerlas ahora mismo es tontería porque hay muchos enfrentamientos directos por la parte de arriba. Lo que tenemos que hacer es trabajar como lo estamos haciendo, callados y competir como estamos compitiendo en todos los partidos y sumar todos los puntos posibles de aquí a final de temporada para conseguir el objetivo. Nos daban por muertos y se está viendo que tan muertos no estamos".

El domingo llega el Sevilla C a Chapín, escenario en el que los azulinos no conocen la victoria en 2023 tras los empates con Córdoba B y Gerena y la derrota con el Ciudad de Lucena: "Este domingo es una buena cita para romper la racha. A la afición le pido que no se aburra, que tenga ese compromiso que esta teniendo con el equipo, que eso se agradece mucho como el otro día en Coria, que estaba la grada llena, eso nos llega y nos dejamos en el campo lo que nos tengamos que dejar porque sabemos que hay gente que está sufriendo con el equipo".