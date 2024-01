Checa: "Esta afición y este equipo se merecían este regalo de Reyes"

-Mister, partido muy trabajado y victoria merecida.

-Ha sido una victoria muy trabajada. Cuando estábamos combinando sin ellos habernos creado peligro y ni una ocasión de gol hemos recibido ese gol en contra y está claro que había que levantar el resultado. El equipo ha sabido tener mucha paciencia, ha desgastado al contrario y al final el fútbol ha sido justo.

-Ha sido casi un monólogo del Xerez CD hasta el final del partido.

-Así ha sido. Hemos hecho un gran partido, generando muchas ocasiones por dentro y por fuera, los goles han llegado en la segunda parte, pero creo que en la primera ya tuvimos las suficientes para remontar el resultado. Nos vamos con la alegría de conseguir tres puntos en un campo muy difícil donde se han dejado puntos equipos importantes.

-Es la primera remontada de la temporada. ¿Qué supone?

-Pues que el equipo cree, que va a más. Se lo merecen porque están haciendo un trabajo espectacular, tienen un entrenador que les exige mucho y responden, esta afición y este equipo se merecían un regalo de Reyes como este. Es la grandeza de los jugadores, hemos ido en todo momento por el partido y con el 1-2 hemos defendido con balón y no sufrir. Supercontento por mis jugadores y por este grupo de trabajo, junta diretiva, gente de prensa y nuestra afición.

-¿Le ha parecido penalti?

-No lo he podido ver, estaba en la otra parte. Pero el fútbol ha sido justo porque por ocasiones han sido muchísimas y ellos no nos tiran entre los tres palos, sólo el gol, que ha sido mala suerte. El equipo ha sabido levantarse, ha sido dominador, ha ido por el partido y a por los tres puntos.

-¿Qué le ha parecido el Ayamonte?

-Va a pelear por la permanencia. Es un gran equipo, tiene un gran entrenador y está muy bien trabajado. Han cambiado hoy su sistema, venían jugando de forma diferente, pero enfrente tenían al Xerez y cuando está enfrente el Xerez es más difícil.

-El equipo recupera la primera plaza.

-Es circunstancial. Vamos día a día porque todos sabemos lo que implica estar en el Xerez, la obligación de tener que ir siempre a ganar y hacerlo bien y estos jugadores están soportando esta presión, estoy muy orgulloso de ellos.

-¿Qué tiene Antonio Jesús?

-Venía entre algodones, ha pedido el cambio pero tengo una plantilla que es un lujo, cualquier entrenador se cambiaría por mí. La gente que se ha quedado en el banquillo es quizá la que nos ha ganado el partido. Estoy rodeado de los mejores.

-El equipo afronta ahora dos partidos seguidos en Chapín, el primero contra el Espeleño.

-Como cada semana, tenemos que ir a ganar. He dado dos días de descanso a los chavales porque se lo merecen y a partir del miércoles, con los cinco sentidos puestos en el Espeleño, que sabemos que no va a ser fácil.