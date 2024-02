Checa: "Ha sido una victoria de equipo"

Contento por el triunfo y el esfuerzo de sus jugadores. Así se pronunció José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo disputo en el Ciudad de Lepe contra el Cartaya. Los xerecistas han sumado tres puntos que les sirven para situarse líderes en solitario, ya que el Ciudad de Lucena empató por segunda semana consecutiva, en esta ocasión en Puente Genil.

-¿Qué sensaciones le deja el partido?

-Contentísimo con el resultado y con el trabajo que ha hecho el equipo. Ellos han tenido mucha parte del partido el control del balón, pero nosotros hemos tenido el control del juego, hemos sabido crear ocasiones y defender cuando ha tocado. Creo que la expulsión ha sido rigurosa, hemos defendido casi 50 minutos con uno menos y se ha visto el desgaste que ha hecho el equipo y se ha visto el gran grupo de jugadores que tengo la suerte de tener.

-El partido cambia con la expulsión de Paco Torres.

-Son acciones de partido, qué te voy a decir, que es rigurosa, todos nos equivocamos y no voy a decir que el árbitro se ha equivocado, creo podíamos haber defendido mejor y no hacer esa falta, lo que me toca a mí es corregir por qué llega esa falta, tuvimos una acción que pudimos ganar. No hay que buscar un error arbitral donde no lo hay, lo importante es cómo nos hemos repuesto ante eso cuando teníamos el partido totalmente controlado, estábamos llegando por un lado y otro y teniendo ocasiones aunque sin materializarlas.

-¿Con qué se queda?

-El equipo ha demostrado tener esa experiencia y madurez que hacía falta en ese momento cuando hemos estado con uno menos. Teníamos que saber defender con balón y sin balón, incluso con uno menos hemos hecho posesiones largas y les hemos hecho daño y cuando nos ha tocado defender igual con gente que tiene buen pie como Lolo o Ulloa y sólo han tenido una ocasión que ha sacado Isma. Nos ha faltado meter ese segundo gol para tener más tranquilidad.

-¿El ascenso directo es cosa de dos?

-Esto va a estar hasta el final, hay muy buenos equipos peleando por los puestos de arriba, nosotros estamos muy tranquilos y pensamos en el siguiente partido e incluso en el siguiente entrenamiento porque estamos en el Xerez y vivimos día a día. Vemos el trabajo y la implicación de los jugadores, sus ganas y sobre todo que creen, tenemos una afición espectacular y es lujo estar en este equipo.

-¿Qué le ha pasado a Juanmari?

-Ha pedido el cambio por unos problemas estomacales y hemos decidido sustituirlo. Lo importante es el equipo, ha sido una victroia de equipo, han entrado otros jugadores y lo han hecho bien y la semana que viene ya se verá qué hacdemos, está claro que lo importante es el equipo más que los nombres y así lo estamos demostrando desde principios de temporada.

-¿Y la afición?

-Me quedo sin palabras ante ellos. Ya lo he dicho otras veces, son una afición de Primera que tienen la mala suerte de tener a su equipo en Tercera, con jugadores y un entrenador de Tercera, pero tenemos muchas ganas de crecer y darles el ascenso que es lo mínimo que se merece esta afición.