Chicho, confiado en revertir la situación: "Vengo a ayudar, jugar el play-off e intentar subir"

El Xerez CD ha presentado este jueves al último refuerzo que ha llegado al club azulino en el mercado invernal, el jerezano Antonio Jesús Garrido 'Chicho', futbolista cedido hasta final de temporada por el Atlético Sanluqueño y que ya debutó en el encuentro del pasado domingo contra el Ciudad de Lucena, siendo elegido por la afición como el mejor del partido.

Chicho ha declarado que está convencido de que el equipo va a revertir la mala dinámica de resultados que atraviesa -un triunfo en los últimos ocho encuentros- y aunque reconoce que la situación es complicada, se muestra confiado en alcanzar la quinta plaza que da derecho a disputar el play-off de ascenso y que en la actualidad está a 8 puntos de distancia.

El jugador acaba de cumplir 20 años y tiene pasado xerecista, ya que con 15 años llegó a debutar con el sénior B además de entrenar con la primera plantilla. Ahora le llega una buena oportunidad de reivindicarse en su casa después de jugar esta temporada 8 encuentros en las filas verdiblancas.

El futbolista jerezano ha sido presentado en la tienda Secrets, patrocinadora del club, en un acto al que ha acudido el consejero azulino Alejandro Calderón, que ha apuntado de Chicho que "es un jugador polivalente, ya que puede jugar en varias posiciones y que debutó el pasado domingo. Esperemos que aporte todo lo que lleva dentro". Calderón añadió que el objetivo sigue siendo acabar entre los cinco primeros: "Aunque parezca lejos, seguimos confiando en la plantilla y en el entrenador para lograrlo".

Por su parte, el jugador azulino comentaba que "veo un buen grupo, la actitud del equipo día a día es buena, aunque (desde) fuera se hablan muchas tonterías; yo confío plenamente en que el equipo va a llegar arriba y jugar el play-off".

Debutó contra el Ciudad de Lucena y estas fueron sus primeras impresiones: "Los dos equipos nos respetamos porque teníamos el miedo ese de a ver qué pasa, nos metieron el gol y nosotros empezamos a hacer más peligro en los últimos diez minutos, lo que teníamos que hacer era atacar desde el primer momento". Y en cuanto a su actuación: "Los primeros cinco minutos tuve la verdad estuve nervioso, pero cuando empecé a coger el balón me tranquilicé y que la afición me haya elegido como el mejor del partido me motiva para dar más cada día".

Declara que "donde me siento más cómodo es en la posición de 8. El otro día el míster me dijo que partiera desde el extremo pero que me metiera por dentro como si fuera otro mediocentro", comenta sobre la zona en la que se le vio ubicado durante los minutos que estuvo en el terreno de juego.

Por último, incidió en que el objetivo es posible: "Llevo una semana entrenando, pero confío en el equipo, en que vamos a llegar al play-off. Está complicado, pero nada es imposible. Yo vengo para ayudar al equipo, tirar para adelante, jugar el play-off e intentar subir".