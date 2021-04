Rafael González ‘Chuma’ está listo para reaparecer después de un mes alejado de los terrenos de juego a causa de una rotura en el isquio de la pierna derecha. El delantero sevillano del Xerez Club Deportivo asegura que lo ha pasado bastante mal en estas semanas y confía en recuperar poco a poco sensaciones para ayudar con goles al equipo en la fase de ascenso que arrancará este domingo en La Juventud con el partido ante el Ciudad de Lucena.

El punta explica qué le ha sucedido para estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego: "He tenido una lesión que no es grave pero sí que ha requerido su tiempo porque es una zona débil. El problema ha estado en que ha sido en el isquio, en el mismo sitio de la lesión que tuve en el Levante, se había formado callo y he tenido que reposar bastante tiempo. Me he cuidado todo lo que he podido y ahora estoy entrando poco a poco para estar al cien por cien en esta segunda fase".

Chuma incluso se postula para ser titular ante los aracelitanos si Esteban Vigo lo estima: "Entrenando me encuentro perfecto y si el míster cree conveniente que juegue yo voy a estar cien por cien implicado. La semana pasada empecé entrando poco a poco haciendo algunas actividades y esta ya por fin hago todo el entrenamiento, aunque sí es verdad que me dosifico un poco por el tema de la lesión”, señala.

El delantero ha tenido que ver en la grada los partidos del equipo y asegura que "ha sido un mes bastante duro porque uno siempre quiere jugar y en la grada he sufrido muchísimo. El equipo ha tenido sus idas y venidas en los partidos porque todos los rivales aprietan y uno siempre quiere estar ahí para ayudar cuando ve que los compañeros sufren en el campo, uno quiere ser uno de ellos porque hay que arrimar el hombro tanto en las buenas como en las malas. Somos una familia y te afecta no poder ayudar", explica.

El Xerez CD inicia la fase de ascenso con el Ciudad de Lucena, aunque Chuma apunta que "todos los equipos son fuertes. El Puente Genil viene haciéndolo bien y por eso se ha metido y cualquier equipo te puede complicar. Igual le ganas al Ciudad de Lucena o al San Roque y pierdes con el Puente Genil, o al revés. Dependemos de nosotros mismos y hay plantilla de sobra para ganar y poder ascender".

Empezar con una victoria contra el rival que te precede en la tabla se antoja fundamental porque "aparte de adelantarlos es un plus de confianza porque le estás ganando a un equipo que va por encima. Es importante ganar para afrontar bien el resto de la semana". Y es que los azulinos afrontarán el miércoles la salida a Lepe y cuatro días más tarde recibirán al Puente Genil: "Van a ser tres partidos muy exigentes, apenas habrá tiempo para recuperar, pero ya ha habido muchos parones y tenemos una plantilla suficiente para afrontar estos tres partidos seguidos", afirma el punta sevillano.

Chuma cree que el Xerez CD ha recuperado la confianza tras pasar la mala racha de tres derrotas consecutivas. Las dos victorias contra Lebrijana y Arcos ayudaron y apunta que contra el Ceuta el equipo jugó bastante bien aunque señala que "en esta categoría para ascender lo que vale es ganar partidos. Yo prefiero ganar 1-0 antes que jugar muy bien y perder 0-1. Lo importante es ascender, no creo que haya alguien que se vaya a quejar de que se juega mal si se asciende ¿Que tenemos jugadores para jugar bien? Claro. Pero eso requiere un tiempo, confianza y ahora la hemos recuperado y es verdad que estamos haciendo un juego bastante bueno y creativo en varias fases de los partidos". Además, el equipo ha dejado la portería a cero los últimos tres encuentros: "Es muy importante porque se coge confianza y siempre es más fácil ganar".

En el plano personal, espera ayudar con goles en esta fase decisiva. "Llevaba cinco goles y pasé una rachilla mala, marqué en Rota y me dio un plus de confianza, pero tuve la mala suerte de la lesión. Si ahora soy capaz de marcar goles en esta segunda fase voy a ayudar al equipo, que es lo que importa. Me encantaría ayudar de esta manera".