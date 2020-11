Álex Colorado apura sus opciones para llegar apto al partido de este domingo contra el Xerez DFC en el que sería su regreso a Chapín después de dos años defendiendo la camiseta del XDFC. El centrocampista azulino se lesionó en la rodilla en el primer partido de la temporada ante el Cabecense y desde entonces inició una contrarreloj para llegar en condiciones al partido contra su exequipo. El jerezano no las tiene todas consigo, se probará tanto en el entrenamiento de este viernes en Chapín como el sábado y entonces, junto al cuerpo técnico, decidirá si merece la pena correr riesgos.

“Los jugadores somos un poco cabezotas y aunque no estemos bien siempre queremos jugar. Si puedo estar, aunque sea un rato, bien, pero si no, hay compañeros que ahora mismo están mejor que yo y no es plan de forzar para luego perderme un mes más”, explica el centrocampista.

El jerezano, uno de los rutilantes fichajes del Xerez CD esta campaña, está con “muchas ganas de volver a jugar, a nadie le gusta estar fuera del equipo y menos por una lesión”. Además, el partido “aunque sopn tres puntos más, es especial, ante mi anterior equipo y contra excompañeros con lo que me llevo muy bien”. Perdérselo, “me daría coraje, pero si me lo tengo que perder que sea para llegar a tope al próximo partido”.

La decisión además es complicada porque la cabeza puede decir una cosa y el corazón otra: “Uno ya tiene una edad y no es para volverse loco. Mejor perderte un partido más que estar fuera otro mes”. Así que todo dependerá de “ver las sensaciones que tengo. En este tipo de partidos la gente da más de lo que tiene y por eso tengo que ver en qué condiciones me encuentro. Si no puedo ayudar desde dentro, lo haré desde fuera”.

Al mediocentro xerecista le ha tocado ver desde la barrera tres partidos, en los que el equipo consiguió una victoria y dos empates. Colorado ve “bien al equipo, entrenamos muy bien, hay un gran grupo y en algunos partidos hemos merecido más. Llegamos invictos y con ganas de seguir así y si es sumando los tres puntos pues mejor”.

Coincide en señalar que contra el Conil se perdieron dos puntos porque “fuimos claros dominadores, pero esto es fútbol y si la pelota no entra, el dominio muchos veces no vale para nada. De todos modos, el equipo está trabajando bien, estamos en una buena línea y el domingo daremos la cara yendo a por los tres puntos”.

En Chapín se van a encontrar la mejor defensa -el XDFC lleva dos goles encajados y tres partidos con la portería a cero- y el mejor ataque -el XCD, 7 goles y marcando en todos los partidos-. Así lo ve Álex: “Todos conocemos muy bien al FC. Defensivamente son fuertes, tienen ahí a Adri, que ayuda mucho, dos muy buenos laterales que son muy difíciles de sobrepasar. Pero nosotros arriba tenemos dinamita y va a ser un partido bonito. Uno de los mejores ataques contra una de las mejores defensas”. Además, aunque “ellos casi nos doblan el presupuesto, jugador por jugador estamos muy igualados. Creo que va a ser un encuentro bonito y que la gente lo podrá disfrutar por la tele”.

En efecto, el choque será televisado por 7TV y también lo quiere ofrecer la televisión de la RFAF, pero sin público será un derbi “descafeinado. En un escenario como Chapín y un partido de estas características sin público va a ser feo, pero es lo que toca y lo importante es que la gente lo pueda ver por la tele y lo disfrute”.

Precisamente, las aficiones de ambos clubes se van a movilizar antes del encuentro, la del XCD para despedir a los suyos en La Granja y la del XDFC en Chapín para recibir a su equipo. Colorado apoya la iniciativa pero “guardando la distancia de seguridad y llevando mascarilla, es algo que gusta y es motivante”.

Por último, resalta que lograr los tres puntos en Chapín -el XCD no ha ganado nunca al XDFC- sería “muy importante porque hay que sumar con los equipos de arriba teniendo en cuenta que la liga es corta”.