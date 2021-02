El Xerez CD regresó el lunes a los entrenamientos tras la derrota en el derbi contra el Xerez DFC y desde hoy martes y hasta la próxima semana se ejercitará en Montecastillo a las órdenes de Esteban Vigo, que tiene días por delante para que sus jugadores comiencen a asimilar sus conceptos, dado que este domingo no hay liga en el grupo X-A de Tercera División. El mensaje es el de tratar de dar normalidad a las dos derrotas consecutivas, el XCD sigue líder y todos los equipos pasan por rachas similares en un momento u otro de la competición.

Lolo Garrido es de los que piensan que estas dos derrotas no van a implicar que entren las dudas en el equipo. “Esto no nos va a crear ninguna duda. La semana ha sido atípica y sabíamos que pasara lo que pasara en el partido íbamos a salir reforzados seguro con la llegada del nuevo entrenador”, apuntaba tras el derbi.

El centrocampista jerezano señala que “eran tres puntos superimportantes, pero realmente pasara lo que pasara seguimos teniendo el objetivo claro de quedar primeros en este subgrupo y esto no cambia nada. La cosa se ha puesto muy igualada, pero la llegada del míster y con los conceptos que poco a poco iremos cogiendo, nos vendrá bien para finalizar la temporada. En dos o tres días ya nos ha enseñado muchísimo, cosas de fútbol que antes no teníamos”.

El mediocentro lamentó que se perdiera el derbi “por un error que nos hizo perder el partido, sabíamos que iba a ser un partido de pocas ocasiones y quien cometiera un error lo iba a pagar. Ellos salieron con más intensidad, tuvimos nuestras ocasiones en la segunda parte, no entraron y sólo nos queda felicitar al rival”.

El Xerez CD ha perdido una renta de 7 puntos en apenas dos jornadas y aunque sigue líder ahora sólo tiene un punto sobre el Xerez DFC. “Ese colchón de puntos ya no lo tenemos y hay que seguir trabajando para estar lo más arriba posible”.

El capitán del Xerez CD, Álex Colorado, también dio la cara tras el derbi y tampoco cree que estas dos derrotas vayan a crear dudas en el equipo: “Para nada, creo que no nos merecimos perder ni contra Los Barrios ni contra el Xerez DFC. Diferente es que pierdas mereciéndolo. Fue un partido muy disputado ante un gran equipo, ha sido muy igualado y el resultado justo era un empate, pero un error nuestro que no nos podemos permitir nos ha costado el partido. En estas categorías luego te cuesta la vida remontar. Hemos regalado el gol y ellos estuvieron muy serios atrás. No nos queda otra que ir a Rota a ganar sí o sí”. Colorado apunta que “todos los equipos pasan por malas rachas y a nosotros nos tenía que llegar. Lo importante es levantarnos, preparar el próximo partido a tope y sumar una victoria lo más rápido posible”.

El capitán azulino confía en que en estos próximos días los jugadores vayan asimilando las ideas de Esteban Vigo, que tiene este semana y la próxima para preparar el partido de Rota. “El parón nos va a venir bien porque Esteban lleva poco tiempo con el equipo y tiene que conocer a los jugadores. Creo que este parón nos va a venir bien para ir cogiendo lo que el míster quiere”.

Tras estas dos derrotas seguidas, la visita al Navarro Flores de Rota se antoja vital: “Es un rival muy complicado, tiene un gran entrenador y seguramente nos lo pondrá muy difícil, pero creo que tenemos plantilla suficiente para ir allí a sacar los tres puntos”.

Del derbi, señaló que “ellos han tenido más tranquilidad y nosotros hemos ido quizá un poco más a lo loco, cometimos un fallo en un saque de banda. En la segunda parte tuvimos ocasiones y en otro momento de la temporada hubieran entrado y ahora no, esto es normal en el mundo del fútbol. Sólo nos queda levantarnos e ir a ganar el próximo partido”.