Álex Colorado: "Tenemos que sentenciar antes los partidos"

El gran protagonista de la victoria del Xerez CD frente al Cartaya fue Álex Colorado, autor de los dos tantos xerecistas, el segundo en el tiempo de descuento. El centrocampista azulino se mostraba radiante tras el encuentro y a su vez autocrítico porque "tenemos momentos de relajación que nos están costando goles y ya sabemos lo complicada que es esta categoría".

El capitán xerecista señalaba tras el choque que "no sé le puede pedir más a un jugador, poder meter dos goles y que esos goles te den la victoria es lo máximo y sobre todo aquí ante nuestra afición. Pero uno prefiere terminar los partidos más tranquilo y no de esta manera. Se ha sufrido. Nos pusimos por delante y deberíamos haber ido a matar el partido porque sabemos que en esta categoría un fallo te condena y así ha sido. Hay momentos de los partidos en los que nos relajamos y nos están costando goles. Eso es lo que hay que mejorar", apuntó.

"Meter dos goles y que sean para conseguir la victoria es lo máximo, espero que las lesiones me respeten para seguir aportando goles al equipo"

Colorado vio a un Cartaya peligroso, "sabíamos que de medio campo para arriba tienen jugadores interesantes y lo han demostrado. Estamos en Tercera, esto está muy igualado y ha sido un partido complicado", y añadió que "en la primera parte tuvimos una muy clara de Joselito, éramos dominadores pero pasan los minutos y no marcas y la cosa se complica. Si en la primera parte nos vamos con ventaja hubiese cambiado todo".

Con la victoria ante el Cartaya, se hizo bueno el punto de Pozoblanco, aunque Colorado cree que allí se escaparon dos: "Nos lo dijo el míster, que era el día para demostrar que el punto de Pozoblanco era bueno, aunque yo personalmente pienso que no lo era porque por todo lo que hicimos deberíamos haber ganado. Esto es fútbol, hemos tenido otra oportunidad, se han sumado los tres puntos y a pensar en el próximo".

"Tenemos números que hubiéramos firmado al principio de liga, aunque sigo pensando que en Pozoblanco se nos fueron dos puntos"

El Deportivo no tiene partido este fin de semana y podrá preparar mejor el duelo de la Copa RFEF contra el Real Murcia y, sobre todo, recuperar a los tocados. El propio Colorado jugó infiltrado, según señaló Emilio Fajardo en la rueda de prensa posterior al choque contra los onubenses. "Una semana de descanso nos va a venir bien, a algunos más que a otros, pero al final los jugadores lo que queremos es jugar y yo prefiero no descansar. Pero nos va a valer para recuperar a gente que tiene molestias. Adri se ha tenido que retirar y le vendrá bien descansar, a mí también por mi rodilla y en general a todos y también por desconectar un poco".

Los centrocampistas azulinos están llevando el peso de los goles en este inicio de temporada. Juanca y Colorado suman dos, más el de Álex Pavón, mientras que los delanteros aún no han visto puerta. El capitán está tranquilo en ese aspecto: "Rubén ha tenido una que ha dado en el palo y al final y sobre todo para los delanteros esto va por rachas y esperemos que pronto empiecen a marcar, seguro que a partir de ahí vendrán solos". "En cuanto a mí, si las lesiones me respetan, mínimo cinco seguro que caerán. Espero que las lesiones me respeten y pueda ayudar al equipo con más goles", apuntó.

"Jugando en casa uno se crece y la afición nos ha dado ese empujón para poder conseguir el segundo"

Los azulinos suman 7 puntos en las tres primeras jornadas, "números que cualquiera hubiera firmado al empezar la liga, pero me quedo con esos dos puntos de Pozoblanco que se nos escaparon. El equipo está bien, somos una piña y estamos contentos. Lo que tenemos que mejorar es los momentos de relajación y despistes que nos están costando goles. Jugando en casa con el apoyo de la gente uno se crece más y llega al final gracias a ese apoyo a tope y eso nos ha servido para estar en el sitio adecuado para hacer el segundo".