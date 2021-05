Dani Jurado: "Tendremos que hacer las cosas mucho mejor esta vez"

El Xerez CD y su afición cuentan las horas para el partido de este domingo (20:00 horas) en La Juventud contra el Salerm Puente Genil, una suerte de revancha deportiva después del varapalo que sufrió el Deportivo en el Manuel Polinario, donde se despidió hace apenas dos semanas del ascenso directo tras caer goleado 4-1 ante el equipo de Diego Caro.

Los azulinos pretenden que la cosa sea distinta en esta ocasión. A los de Esteban Vigo les vale el empate para pasar a la final, pero en el Deportivo sólo se piensa en ganar para darle una alegría a una afición que regresó de Puente Genil con el alma por los suelos.

Dani Jurado, capitán azulino y uno de los hombres con más experiencia en el vestuario xerecista, admite que los primeros días tras la debacle en Puente Genil "fueron muy duros" y aunque la herida todavía supura, el equipo ya está centrado en el partido: "La semana pasada fue bastante dura, larga y complicada, con caras serias en los entrenamientos, pero en esta ya estamos centrados en el partido del domingo y con ganas de que llegue para intentar alcanzar esa final y estar de nuevo cerca del ascenso".

El jugador sanluqueño reconoce que "no estuvimos a la altura, está claro. Era una final para nosotros y desde el minuto uno ellos se sintieron cómodos desde y nosotros todo lo contrario. Con el 1-0 nada más empezar el segundo tiempo y al no valernos el empate quizá dejamos muchos espacios atrás y ellos, con gente rápida, lo supieron aprovechar. El resultado fue justo e incluso corto para ser sinceros".

El defensa apunta que todavía le da vueltas al partido "buscando el porqué salieron las cosas tan mal. Todo esto te sirve de experiencia para este próximo partido, en el que tendremos que hacer las cosas mucho mejor para no cometer los mismos errores".

Al Xerez CD le está costando no sólo llevar la iniciativa del juego en algunos partidos, sino sobre todo reponerse cuando recibe un gol en contra. Dani señala que "en esta segunda fase estamos jugando con equipos que saben a lo que juegan, no es como la liga donde no hay equipos tan preparados. Ponerte por delante en el marcador ayuda bastante y quizá eso nos está faltando en esta segunda fase, nos está costando cuando recibimos un gol".

Dejar esta vez la portería a cero, una de las máximas de Esteban, tiene esta vez el premio de pasar la eliminatoria, aunque el central xerecista puntualiza: "Lo único positivo es que nos valen dos resultados, pero tenemos que salir desde el minuto uno a por la victoria. Como vayamos a buscar el empate acabaremos perdiendo. Así que tenemos que ir a por la victoria desde el minuto uno y sacar el partido como sea para meternos en la final".

Y es que el equipo se siente en deuda con la afición: "Sí, totalmente. Está claro que se llevaron un palo muy duro. Sabemos que no nos van a fallar el domingo y ahora nos toca a nosotros darlo todo en el campo para darles una alegría en el campo".

¿Qué Puente Genil espera? Dani cree que similar al del Polinario, porque además sólo les vale ganar: "Tanto en casa como fuera juegan más o menos igual. Nos vamos a encontrar un equipo difícil, que de medio campo hacia arriba tiene muy buenos jugadores. Esperemos que esta vez nos salga el partido bueno y que se nos ponga de cara pronto para coger confianza, eso seguro que nos viene bien para afrontar el resto del partido".

El central sanluqueño está viviendo sus últimos partidos, ya que tiene casi decidido colgar las botas a final de temporada. "Son muchas temporadas al máximo, tengo ya una edad y me encantaría poder ascender, sería poner el broche después de tanto años dedicándome al fútbol. Pero no intento pensar mucho en eso. Está claro que cada vez queda menos y son los últimos partidos. Lo llevo normal, lo importante es que el Xerez suba".