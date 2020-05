Entre los factores para decidir seguir un año más, Dani pone mucho peso de la decisión en la afición azulina: "Es una de las razones por las que renuevo. Aquí estoy super a gusto, me han tratado superbien estas dos temporadas, tanto a mí como a mi mujer y a mi padre. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Yo, cada vez que salgo al campo, intento dar lo mejor de mí, unas veces con más acierto y otras con menos, pero siempre lo dejo todo porque yo lo vivo de esa manera. He estado muchos años en el Sanluqueño y ahora en el Xerez salgo con las mismas ganas. Si no mantienes la ilusión es mejor dejarlo . Yo todavía la conservo y sólo espero que este año pueda estar al mismo nivel y darlo todo por esa camiseta", confiesa

Con la incomparecencia en la primera jornada y los múltiples problemas económicos, Dani apunta que la unión del equipo y cuerpo técnico ha sido crucial: "He tenido la suerte en mi carrera de que he estado en muy buenos vestuarios. Está claro que con todos los problemas que hemos tenido si, además, el vestuario hubiera sido malo seguramente estaríamos en zona de descenso . En todos los años que llevo jugando no puedo hablar de que haya estado en un vestuario malo".

El Dato

Un jugador con muy pocas lesiones y fiable

A lo largo de su longeva carrera, Dani Jurado es un jugador que no ha sido proclive a tener lesiones. "He tenido suerte de no sufrir lesiones y de tener continuidad. En mi primer año me lesioné en la última semana de la pretemporada y me perdí los primeros cinco partidos, pero a raíz de ahí sí tuve la continuidad que un jugador necesita. He tenido suerte en mi carrera de no lesionarme mucho. Una luxación de codo y una temporada con una lesión de tobillo que me hizo perder cinco meses, pero poco más".