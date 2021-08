Emilio Fajardo: "Las lesiones y el resultado son los puntos negros de la clasificación"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, lamentó las lesiones de Juanca y Migue García, que se unen a la de Adri Rodríguez, y el resultado, que le dejó "mal sabor de boca" y que achacó a que su equipo no supo "leer el partido" en los quince últimos minutos cuando jugó con diez futbolistas por la lesión del astigitano y haber realizado los cinco cambios permitidos.

"Desgraciadamente, las lesiones de Juanca y Migue es lo peor que nos ocurre" y contrastan "con la alegría de haber pasado. Esos últimos minutos que no hemos sabido manejar más las dos lesiones son los puntos negros de este pase", afirmó el técnico azulino. "El Xerez Club Deportivo está en semifinales" y estas circunstancias "no empañan" la clasificación.

El técnico aseguró que la derrota tiene "una lectura clara: saber manejar los tiempos y lo que está ocurriendo en el partido. En un momento, hemos visto que las transiciones eran cuatro o cinco contra dos y no hemos sabido materializar. Luego, para colmo, la transición ataque-defensa no la manejamos. Hay que saber manejar los tiempos, saber lo que uno está jugándose y no dar opción al rival. Hasta el minuto 30 de la segunda parte hemos sido muy superiores a nuestro rival, tanto en la ida como en la vuelta y por quince minutos no queda empañado, pero sí evidentemente que tenemos que saber corregir eso para que no nos vuelva a ocurrir".

Fajardo, incidió: "Hemos manejado muy bien la primera parte, hemos salido muy serios. Corregimos la zona de presión y tras el descanso el equipo salió muy intenso, robando casi en el borde del área de ellos y teniendo tres o cuatro ocasiones muy claras y había que definir. A partir de la lesión de Migue, nos quedamos con uno menos y parecía que nos habíamos quedado con tres menos. Ha sido por una lesión, pero mañana puede ser por una expulsión, te quedas con diez y no pasa nada, hay que cambiar los registros y hacerse más fuertes, cuando se tiene el balón no se puede tener tantas pérdidas en pases horizontales. No hemos sabido manejar esos quince minutos en ningún sentido y aunque el Puente Genil nunca ha estado en la eliminatoria, es verdad que el resultado nos deja con un mal sabor de boca".

Salvo milagro, el centro del campo titular, Adri, Juanca y Migue García no podrá estar ante el Ciudad de Lucena. Fajardo prácticamente descartaba a los tres: "Desgraciadamente ha ocurrido y por eso hay que apretar, ya sea saliendo desde el inicio o en los veinte minutos finales, porque hay que tener ritmo de competición y el viernes tenemos otro partido. Tendrán opción otros jugadores, que son los que nos tienen que hacer ganar".

Álex Pavón fue titular en el centro de la defensa y Rodri pasó al centro del campo. El técnico apuntaba que "Pavón venía trabajado muy bien durante la semana. Sabíamos que entraba Félix (Chenkam) en el once inicial y lo habíamos planteado así, que esos balones a la espalda no nos hicieran daño. Hemos puesto a los dos centrales que tenemos más rápidos, tanto Lucas como Pavón son dos especialistas en correr al espacio y no le hemos dado opción a Félix. Y Rodri, bastante bien. Es verdad que en alguna fase perdía la posición, pero es lógico porque lleva mucho tiempo jugando de central. Ha ganado duelos, segundas jugadas y nos ha dado fútbol. Si se tiene que adaptar a esa posición por las bajas de los compañeros, este partido le va a venir bien para el futuro".

También se le preguntó por Óscar, que ha marcado en la ida y en la vuelta: "Está cómodo, está bien, es el primero que presiona, trabaja muy bien a los espacios, es muy ganador de duelos con los centrales, nos mantiene el balón cuando hace falta en posesión larga y encima nos está dando gol. Seguimos confiando en él. Rubén Jurado poco a poco se está poniendo en forma, lleva dos o tres semanas de déficit con respecto al grupo y ahí tenemos a otro 'killer'. Es una alegría enorme que Óscar esté haciendo goles y son dos futbolistas que nos van a dar muchos goles", puntualizaba el técnico azulino.