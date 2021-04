El técnico del Xerez Club Deportivo, el malagueño Esteban Vigo, ha calificado como vitales los dos próximos partidos que su equipo tiene que afrontar consecutivamente en casa, el primero este domingo en La Juventud a partir de las 18:30 contra el Puente Genil y el siguiente el miércoles ante el Ciudad de Lucena, correspondiente a la primera jornada de la fase de ascenso y que se aplazó por un caso COVID en la plantilla cordobesa.

Los positivos tanto en el Ciudad como en el Xerez DFC han activado la alarma en el resto de equipos y en el Xerez CD no es una excepción. Esteban ha asegurado que en el vestuario se ha tratado el tema para extremar todas las precauciones, teniendo en cuenta que la fase de ascenso es muy corta y tener varios casos obligaría a aplazar partidos. "Claro que lo estamos hablando y no podemos caer en ese error, espero que no nos ocurra. Todas las pruebas afortunadamente están saliendo positivas para nosotros. El otro día les dije "ojo con las salidas, con quién estamos" porque esto es un bicho que podemos coger cualquiera en cualquier momento", expresó.

El Xerez CD va a afrontar el encuentro contra el Salerm con la moral alta tras la victoria en el descuento en Lepe, un triunfo que se cimentó desde la defensa. Los azulinos acumulan 389 minutos sin encajar un gol y Esteban cree que la clave del triunfo ante el San Roque fue precisamente dejar una vez más la portería a cero: "Fue una victoria muy trabajada y una motivación extra. Trabajar durante los noventa y tantos minutos que duró el partido y mantener la portería a cero nos sirvió para aprovechar esa oportunidad que se nos presentó. El trabajo defensivo fue fantástico ante un rival difícil que llevaba un año sin perder en casa. La portería a cero nos hizo ganar el partido en el minuto 97".

No obstante, en el debe del Xerez CD está el poco peso ofensivo que tuvo el equipo en Lepe. Esteban cree que es el siguiente paso adelante que hay que dar: "No es fácil que hagan todo lo que les estoy pidiendo y que lo den tan pronto, pero me lo están dando. Hemos mejorado en algo importante que era mantener la portería a cero, llevamos cuatro jornadas. ¿Qué tengamos que buscar ahora? Intentar conseguir el gol. Este equipo tiene potencial para hacerlo y ese es mi trabajo", apunta.

Del partido y del rival comentó: "Tenemos dos partidos en casa seguidos que son vitales y si tenemos la suerte de sacarlos adelante vamos a ganar bastante. El Puente Genil es un equipo que de medio campo hacia arriba es muy potente y defensivamente también lo está haciendo bien. Todos los rivales que tenemos son difíciles".

En caso de victoria, el Xerez CD ascenderá a la segunda plaza y dependerá de sí mismo para acabar entre los dos primeros. El técnico es cauto porque "pensar que si ganamos al Puente Genil ya estamos ahí es difícil, no nos podemos creer cosas que no son todavía. Me gustaría ganar para conseguir estos tres puntos que son importantísimos para nosotros".

Por último, habló del maratón de partidos que se le presenta al equipo (cuatro en diez días, habiendo jugado ya uno) y del trabajo que está realizando el preparador físico para tener a la plantilla en las mejores condiciones posibles: "Los futbolistas no están acostumbrados a jugar miércoles-domingo. Ahí está el trabajo de todos, del cuerpo técnico, del cuerpo médico, para que los jugadores recuperen lo mejor posible para estar en las mejores condiciones de cara al siguiente partido. Los entrenamientos que estamos haciendo van encaminados a esa recuperación física, es un trabajo que lo planifica Felipe, nuestro preparador físico, y lo estamos llevando a cabo. Con eso, con los medios que tenemos, baños, masajes... estamos tratando de recuperarlos".