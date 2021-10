Emilio Fajardo: "La Copa RFEF nos ha reforzado, ahora sabemos que si damos nuestro máximo nivel el objetivo está más cerca"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, afirma que la participación de su equipo en la Copa RFEF lejos de ser una distracción "nos ha reforzado mucho y hemos visto que si damos nuestro verdadero nivel, el objetivo está más cerca".

El preparador azulino ha hecho un balance "muy positivo" del concurso del club en la competición, en la que se ha quedado a las puertas de participar en la Copa del Rey, con lo que económicamente hubiera supuesto para la entidad: "Son los daños colaterales, nos hubiera venido muy bien y es una pena que el club no pueda incrementar (los ingresos). El club hizo un esfuerzo para que viajáramos a Murcia y Yecla y es una pena no haber dado ese pasito de más para tener aquí a un Primera División en Jerez. Pero no podemos reprochar nada al equipo porque la imagen ha sido excepcional".

Aparcada definitivamente la Copa RFEF, Fajardo se centra ya en el campeonato de Liga: "Teníamos muy claro a lo que veníamos aquí y no es otra cosa que el ascenso, porque el Xerez Club Deportivo debe de salir de la Tercera RFEF sí o sí. El equipo ya ha puesto un listón y no lo podemos bajar, ahora hay que sumar de tres en tres y el día que no se pueda dar el máximo. Nos hemos demostrado a nosotros mismos cuál es nuestro nivel y si había alguna duda hemos demostrado que no las hay. Es una delicia ver al equipo cuando está al cien por cien. Está en nuestra mano. No el ganar, sí dar el cien por cien y cuando se da, siempre la victoria está más cerca", explicaba.

Visita este domingo el Pedro S. Garrido el Ceuta B, un filial "atípico, con jugadores jóvenes y luego con una serie de jugadores veteranos que han estado en el primer equipo cuando éste ha estado en Tercera y esa mezcla le sirve para estar dando lo que está dando. Cuanto tiene que parar el juego tiene esos dos o tres jugadores en el campo que lo saben hacer. Tienen jugadores rápidos arriba y encima se han reforzado con Romero, uno de los mejores porteros de la categoría, y acaban de firmar a Tote, que viene del Algeciras de Primera RFEF. Es un filial atípico, intenta jugar y que también se siente a gusto corriendo a los espacios".

Marc Vito fue protagonista en el gol del Córdoba que terminó dando el pase a la Copa del Rey a los califas. Un error del meta propició el 0-1. "Como es lógico, está afectado. Les he dicho a todos que hay que quedarse con lo positivo, hemos hecho muchas cosas bien y hemos demostrado nuestro nivel y eso tiene que ser nuestro espejo. Ayer (por el jueves) tuvimos un día complicado, pero ya nos hemos levantado y centrado en la Liga, en todo lo positivo que estamos haciendo y en cómo tenemos de ilusionada a nuestra gente. La mejor manera afrontar un error es aprender de él y ser positivos".