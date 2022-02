Fajardo: "Cualquier error nos está penalizando mucho"

Emilio Fajardo compareció en rueda de prensa apesadumbrado por el resultado de su equipo, que pese al gran esfuerzo y una primera parte muy buena no pudo doblegar al Recreativo de Huelva, al que reconoció que ve ya casi campeón. El técnico del Xerez CD aseguró que su equipo hizo 40 minutos en la primera parte soberbios y reconoció que le cuesta levantarse cuando recibe un golpe, como ocurrió con el 0-1. Cuestionado si con la plantilla actual hay posibilidades de jugar el play-off dijo que firma "ahora mismo" quedar quinto y aseguró que si se logra "nadie se querrá enfrentar al Xerez".

-Después de una gran primera parte, ¿qué ha podido pasarle al equipo en la segunda?

-Creo que resumiendo un poco, hemos visto a un gran Xerez en la primera parte, con la misma idea de juego, que no cambia. Además del buen juego también hay que darle el doble de valor por el rival que tienes delante. Hemos visto 40 minutos muy buenos. Evidentemente, tienes que hacer gol y más en esta categoría y ahora mismo cualquier error nos está penalizando mucho. Además, nos hemos enfrentado a un rival que es letal cuando tiene una oportunidad y cuando recibimos un golpe nos hace mucho daño, nos falta poder levantarnos. Estamos en ello, en una fase que con todo lo que nos ha ocurrido pues nos llevamos un golpe es muy duro para el grupo y es lo que nos ha faltado, pero la gente se ha vaciado y para esta categoría hemos visto un nivel de juego excepcional.

-Le han desmantelado el equipo, pero sigue jugando bien al fútbol.

-Es por la idea, es lo que entrenamos y a lo que jugamos. Para ganar partidos hay que jugar bien, es lo más cercano para ganar, hay que dominar, hay que exigirle al rival y lo hemos hecho. Nos ha faltado (marcar) en una de las muchas que hemos tenido en esos 40 minutos. Cuando no haces gol y encima tienes un rival tan letal te hace mucho daño.

-Podríamos buscar excusas, pero no somos ese tipo de equipo. Volvemos a jugar el miércoles y tenemos que levantarnos. Estamos en una fase... todos sabéis lo que ha pasado y cuando el grupo se lleva un golpe le cuesta levantarse más que a los demás ahora mismo. Necesitamos ponernos por delante, ganar un partido y eso nos dará optar a lo máximo que nos dé.

-¿Le preocupa que no haber ganado todavía en 2022 pese en el vestuario?

-No. No porque somos fuertes y jugando así la victoria está cerca. Por lo menos, esa es mi idea. Es cuestión de hacer goles y van a hacerlos porque el equipo juega bien. Hay que seguir insistiendo en esta idea.

-¿Qué le ha parecido el ambiente en Chapín?

-Espectacular. Ha sido una fiesta, el partido ha sido excepcional, no ha habido ningún problema y este es el espectáculo que se tiene que ver en un Xerez-Recre. Se ha visto un gran partido entre dos equipos con una historia muy grande.

-¿Ve al Recre primero?

-Sí. Lo demostró en un principio aunque los demás podíamos hacerle un poquito de sombra. Pero una vez que van pasando las semanas, llega el mercado invernal y se refuerza con cuatro jugadores espectaculares... Les da para llegar. Son letales, cualquier ocasión la aprovechan y es lógico porque tienen un gran potencial. Ascenderán como primeros y ojalá el otro ascenso salga del grupo diez.

-Con las salidas que se han producido y las llegadas, ¿aspirar al play-off es ahora más complicado?

-Yo me metí en el Algeciras faltando tres minutos para acabar la liga y nos metimos cuartos y luego jugamos un play-off y ascendimos. Ojalá nos metamos como quintos el último día contra el Puente Genil y lo juguemos, lo firmo ahora mismo. Porque estoy convencido de que nadie se va a querer enfrentar al Xerez Club Deportivo como quinto, estoy convencidísimo. Si nos metemos, seremos un rival muy duro. Vamos a tener que luchar muchísimo para conseguirlo porque nos hemos quedado mermados, pero a muerte con los que se han quedado, que por esos doy la vida, y a muerte por los chavales que han querido venir. Los que se han marchado han optado por marcharse y que disfruten donde estén, pero yo a muerte con los míos. Yo firmo ahora mismo el quinto puesto.

-¿Le preocupa que el Gerena no dé aún por perdido a Adri?

-El jugador está centrado, entrena de manera excepcional y por eso ha jugado, porque ha entrenado bien. Ha hecho muy buen partido. ¿Que lo están tocando? Es cosa del club. Yo no admito que una vez cerrado el mercado estén tocando a nadie de mi casa, pero eso es cosa del club, yo actuaría de otra manera, pero no puedo hacer nada porque soy el entrenador.

-¿Qué valoración hace de los jugadores que han llegado?

-El equipo sigue jugando muy bien, sigue compitiendo, es fiable. Creo que los 40 minutos que hemos visto del Xerez Club Deportivo son difíciles de ver eh. Si el Recre hace estos 40 minutos, se va al descanso 4-0. La pena es que no nos haya dado para hacer gol. Estos chicos nuevos aprietan y el nivel de los entrenamientos sube. Hay que seguir entrenando y si con cinco oportunidades no nos da, pues tendremos que hacer ocho. Hay equipos como el Recre que necesitan una y la meten, tienen dos muy buenos delanteros como son Chendo y Juan Delgado y aun así se refuerzan con Rubén Jurado. El gol hay que pagarlo y si no tienes o no se paga, hay que seguir insistiendo para tener más ocasiones.

-¿Qué tiene Borja?

-La caída ha sido muy mala con el choque con Gallardo. Parece algo de cervicales, esperaremos porque es una zona complicada. ¿Para el miércoles? No sabemos, es una zona complicada y en dos días será difícil. Es un jugador importante para nosotros. Es una baja sensible si no podemos contar con él en Los Barrios.