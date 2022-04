Emilio Fajardo: "Este equipo ilusiona"

Emilio Fajardo tiene al Xerez CD a un paso de la clasificación para el play-off después del triunfo de su equipo en el Pérez Ureba de Conil. El míster alicantino se mostró "muy contento" por el resultado y por el desempeño de sus jugadores en un campo donde hasta ahora sólo había ganado el Ceuta B y dijo que su equipo "ilusiona" por lo que está por venir.

Para empezar, Fajardo tildó el triunfo en Conil como "muy importante por el rival que teníamos enfrente, sabíamos lo complicado que es ganar en Conil y luego porque somos un equipo que dependemos de nosotros para entrar en el objetivo. Sabíamos que ganando aquí y al Gerena estamos en play-off. Después del año que llevamos con todas las circunstancias que nos hemos encontrado, estamos muy ilusionados y contentos".

Al XCD se le puso de cara muy pronto el partido, dado que Óscar abrió la lata en el minuto 3, aunque luego tocó sufrir, más aún cuando Álex Colorado falló un penalti a cinco minutos del final. "Hay dos partes diferentes y todo marcado por el aire. Cuando hemos tenido el aire a favor hemos dominado, al llegar lo vimos y sabíamos que una parte íbamos a ser dominadores y en la otra dominados. El resumen del partido es que el que ha aprovechado mejor esos 45 minutos se lo ha llevado. Ellos han sufrido muchísimo en la primera mitad y nosotros en la segunda y ahí una vez más resalto a mi equipo y los números que tenemos en esta segunda vuelta. El Xerez Club Deportivo ha demostrado por qué es el equipo menos goleado, un equipo que es solidario en el esfuerzo y que no regala nada. Eso hay que resaltarlo, los chavales se han dejado el alma y podíamos no haber sufrido si metemos el penalti. Hay que darle un diez a todos", afirmó.

Expulsión de Adri

Con el tiempo cumplido, Adri Rodríguez vio la tarjeta roja directa y se perderá el choque contra el Gerena, el equipo que lo pretendió hasta minutos antes de cerrarse el plazo de fichajes el 31 de enero. Fajardo no puso paños calientes a la expulsión: "Es justa, va a un balón dividido, el jugador del Conil se adelanta y con la mala suerte de que va con la pierna arriba y le da. La tarjeta roja es totalmente justa, hay que asumirlo y a seguir trabajando. La semana que viene jugará otro en esa posición. Cuando las cosas son justas... La semana pasada nos quejábamos de una jugada que recibió David León y no fue catalogada como roja y yo salgo aquí diciendo que la de Adri es roja. Cuando las cosas son justas hay que decirlas, te toque a favor o en contra y por mucho que te duela".

El míster del XCD sí espera recuperar a David León para el choque contra los sevillanos. "La entrada ya vimos cómo fue y no pudo seguir jugando. Ha intentado estar, pero le dolía mucho en los apoyos. Espero que sí, hay que ver cómo evoluciona. Tiene en la zona del gemelo hacia el tobillo los tres tacos clavados y menos mal que no lo pilló de lleno, si no hubiera sido como la de Sato".

El Deportivo, a falta de tres jornadas para acabar la liga regular es tercero y está a un paso del play-off, que hay que certificar el próximo sábado en Chapín contra el Gerena: "Nos queda el partido de la semana que viene que es contra el rival directo. Hemos aprovechado la derrota del Córdoba y nos colocamos terceros. El equipo ilusiona porque cuando tiene que jugar al fútbol juega y cuando tiene que ir a la lucha también lo hace, lo hicimos en Las Cabezas, en Lebrija, en Gerena, somos el segundo equipo que gana aquí, que no se le olvide a nadie. Es ilusionante lo que nos viene, pero con los pies en el suelo y humildes. Desde diciembre a aquí para nosotros es un mundo y debemos seguir igual, partido a partido".

Y para el partido contra el Gerena, el míster azulino espera que "Chapín sea una fiesta. Espero una de las mejores entradas de los últimos años".