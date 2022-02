Fajardo: "Me quito el sombrero con mis chavales"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez Club Deportivo, aseguró tras el triunfo de su equipo en Los Barrios que se "quita el sombrero ante mis chavales" por el esfuerzo y por sumar los tres puntos, cortando la racha de cinco partidos sin ganar "que había que romper sí o sí". El preparador alicantino dedicó el triunfo "a toda esta gente que ha estado en la grada del San Rafael" y a las familias "de los jugadores y del cuerpo técnico, que lo están pasando mal" en las últimas semanas en las que el equipo no ha tenido resultados positivos.

El entrenador azulino, entrando en materia, cree que su equipo debía "haber solucionado antes" el partido, sentenciarlo porque "todos conocemos este campo y a este rival, aquí nunca es fácil para nadie y hay que darle el valor que tiene. Cuando no cierras un partido en el San Rafael sabes que en los últimos minutos te van a meter en tu área, te aprietan, es un campo que los Barrios domina muchísimo. Lo bueno ha sido que como habíamos trabajando anteriormente, los últimos minutos los hemos sabido cerrar muy bien y cuando no puedes ganar 0-2 lo que no puede pasar es que te empaten".

"En la primera parte -prosiguió- tuvimos un par de oportunidades para hacer el cero a dos y si no lo logras, aquí se sufre. Todos los equipos que pisan este campo lo saben, lo sé como futbolista y como entrenador. Al final ellos te someten, te meten balones al área, a la espalda. En este campo hay que cerrar los partidos".

El Xerez CD perdonó y al final sufrió: "Teníamos muy claro dónde le queríamos y podíamos hacer daño, pero en muchísimas acciones en segunda jugada nos ha faltado esa tranquilidsd que habitualmente tenemos, es verdad que el campo no estaba en las condiciones que pensábamos y eso también ha creado algo de incertidumbre, eso y que no terminábamos de cerrar el partido y que necesitábamos esta victoria sí o sí".

En efecto, el Xerez CD llegaba al partido con urgencias después de cinco partidos sin ganar: "Es de los días que te acuerdas de todo el mundo. Me alegro muchísimo por los jugadores, pero me alegro muchísimo por la gente que hay alrededor, nuestra gente. Un miércoles a las ocho de la tarde y cómo estaba la grada del San Rafael y cómo nos animaron el otro día... Llevábamos un mes sin resultados y ni una palabra mala ni un gesto malo ni al grupo ni al cuerpo técnico y eso es muy complicado en el fútbol de hoy en día. Te acuerdas de ellos, de las familias de los jugadores, que sabes que lo están pasando muy mal; de las familias de nuestro cuerpo técnico, igual. Cuatro (en realidad eran cinco) partidos en el Xerez sin ganar pesan mucho, con respeto a los demás equipos. Y siempre hemos tenido ese aliento de nuestra gente, de nuestras familias y de nuestra afición y me quiero acordar de todos ellos. Esta victoria tenía que llegar por todos ellos, nosotros estamos contentos pero estoy seguro de que ellos todavía más".

El equipo azulino regresa a la zona de play-off con dos puntos más y un partido menos que un Córdoba B que cayó 3-1 en Lebrija en otro de los partidos aplazados que se recuperaron este miércoles: "Somos dos equipos que nos jugábamos mucho, ellos estaban deseando romper esa dinámica negativa y nosotros igual. El Córdoba B ha pinchado y nos ponemos en zona de play-off con un partido menos. Teníamos que cortar esa racha y ganar sí o sí. Cuando el equipo tiene que dominar y hacer muchas cosas a través del balón lo hace y cuando se tiene que poner el mono de faena también. Es lo que me piden que el equipo dé, que hasta el final del partido corran los jugadores y eso es lo que han demostrado mis chavales, me quito el sombrero ante ellos.

Por último, de Los Barrios aseguró que "este partido refrenda su mejoría, que está ahí y sabía que íbamos a sufrir. Creo que Los Barrios tiene la salvación en el San Rafael y lo va a conseguir".