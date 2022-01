Fajardo: "Yo me quedo aquí hasta el final"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, lanzó un claro mensaje en la previa del partido contra el Córdoba B en el Nuevo Arcángel. El alicantino afirmó que, entre tanta salida, él se queda en el Xerez CD "hasta el final" y puso en valor a los que han decidido quedarse en el club "sí o sí defendiendo este escudo", añadiendo que "vine súper ilusionado al Xerez Club Deportivo y sigo igual, tengo un objetivo muy claro y lo voy a conseguir".

El preparador azulino quiso aclarar en primer lugar que fue él el que decidió que Adri Rodríguez no jugase contra el Pozoblanco tras hablar con el jugador y comprobar que "emocionalmente no estaba al cien por cien". Apuntó que el club no tuvo nada que ver en esa decisión y rompió una lanza en favor de su futbolista: "Adri es un gran profesional, ha vuelto a entrenar, está para jugar en Córdoba, va a jugar y va a ser nuestro buque insignia en el pivote y vamos a disfrutar mucho de Adri. Yo espero y deseo que no se mueva y creo que no se va a mover. Para nosotros es fundamental y hemos luchado para que Adri se quede aquí, esté contento, feliz y se sienta a gusto. Es un tío querido por toda la afición, por el vestuario y el cuerpo técnico".

Fajardo confirmó la baja de Rubén Jurado, afirmó que Migue García estará en Córdoba y que llegarán refuerzos que él ha pedido, "jugadores de nuestra categoría e incluso de categoría superior que van a poder venir gracias al trabajo de todos y también un par de apuestas. Esos serán nuestros refuerzos de invierno, porque también nos tenemos que mover para ilusionar a los nuestros y seguir compitiendo para conseguir lo que queremos".

Al técnico le preocupa "cero" el rendimiento a partir de ahora de jugadores que han pedido salir y el club no ha dado el visto bueno: "Los veo entrenar todos los días y les he tenido que dar la enhorabuena por el entrenamiento que han hecho, increíble. No me preocupa primero por eso y segundo porque tenemos una masa social que aquí es imposible relajarse. El domingo va a haber muchísima gente de nosotros en la grada... como para que se relaje alguien. No, no dudo, duda cero, sé los profesionales que tengo ahí dentro. Estamos a full para reforzar el grupo con lo que considero para tener lo máximo y afrontar esta segunda vuelta".

Cuestionado por cómo lleva la situación, dijo: "Yo me voy a quedar aquí hasta el final, vine al Xerez Club Deportivo súper ilusionado y la ilusión no se me ha trastocado para nada, tengo un objetivo muy claro y lo voy a conseguir sí o sí. El año pasado lo conseguí con un equipo que estaba hecho para salvar la categoría, hace tres temporadas lo conseguí faltando tres minutos para terminar la liga y este año no sé si lo conseguiré faltando tres jornadas, dos o en la última aquí con el Puente Genil en el minuto 89, pero lo voy a conseguir seguro, lo tengo muy claro y voy a luchar a muerte, tengo muy claro donde quiero estar, voy a seguir y hay que recordar a los que hemos dicho sí o sí aquí, eso también es bueno porque somos unos cuantos los que hemos dicho que este escudo lo vamos a sacar y que vamos a conseguir el objetivo. Que nadie dude que nos vamos a dejar el alma y hasta que el árbitro no pite el final del día del Puente Genil a mí nadie me va a decir que no lo puedo conseguir. Imaginaros la ilusión y ganas que tengo".

Córdoba B, un gran rival

En la rueda de prensa también hubo tiempo para hablar del Córdoba B, rival este domingo, un equipo que "juega muy bien al fútbol, muy dinámico en medio campo, Roberto Abreu, Álex Marín, Rober... todos quieren el pie pero con movilidad buscando los desmarques. Hay que intentar quitarles el balón, que sufran sin balón porque cuando lo tienen se sienten cómodos. Nosotros igual, jugamos en el Arcángel, es una buena noticia y creo que vamos a ver muy buen partido porque somos dos equipos a los que les gusta jugar muy bien al fútbol. Veremos un bonito espectáculo".

Por último, el míster azulino espera que el equipo vaya recuperando ritmo de competición tras más de un mes sin jugar, ya que contra el Pozoblanco el equipo se cayó físicamente a partir del minuto 70. "El ritmo de competición se coge en los partidos y en una semana estaremos a un ritmo alto. Hay momentos que cuando las piernas ya no van hay que hacerse más fuertes defensivamente, tapar más, llegar más cerca a las ayudas para hacer menos esfuerzos físicos".