Emilio Fajardo cree que para parar la competición "ya vamos tarde"

"La salud está por delante de todo". Es la frase que más repetía Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, antes de conocer que el partido de su equipo en Cartaya se suspendía, aplazando de nuevo el estreno de los azulinos en 2022. El entrenador del XCD lamentaba la situación, cree que el protocolo de la Federación es algo laxo y del mismo modo apuntaba que "ya vamos tarde" cuando se le cuestionaba por una posible suspensión de la categoría hasta que la situación se normalice.

"Desgraciadamente, no hemos podido jugar en Los Barrios ni contra el Pozoblanco, espero que los chavales se encuentren en buenas condiciones. Y después de varios síntomas de jugadores nuestros tanto en la tarde noche del jueves como este viernes nos ha tocado a nosotros y se ha pedido la suspensión", comentaba contrariado.

En total, se han aplazado 14 partidos en las tres primeras jornadas de la segunda vuelta, aunque ya se ha recuperado uno de ellos. El míster azulino señalaba que "tal vez hemos pedido todos que existiera un protocolo más claro o más exhaustivo. Pero lo primero es la salud, que todo el mundo esté bien". "Vemos en otras categorías -insistía- que si hay dos o tres positivos pero el resto está bien se sigue jugando".

Para el alicantino, la auténtica locura es "la preparación deportiva, porque preparas el partido de Los Barrios con todo lo que conlleva y de repente se suspende. Luego tienes tres días para preparar el del Pozoblanco y también se aplaza y ahora preparamos el de Cartaya y desgraciadamente nos toca a nosotros. Es decir, que en cuestión de dos o tres semanas has preparado tres partidos y no te has enfrentado a ninguno".

Y esos partidos, evidentemente, habrá que recuperarlos en pocas semanas jugando miércoles y domingo con la exigencia física que conlleva. Además, hay equipos que llevan ya dos partidos disputados y otros, como el Xerez CD que no se ha estrenado en 2022. Se le pregunto en este sentido por si la competición queda desvirtuada y quiso ser muy comedido: "Hay dos vertientes claras: una, la salud y no podemos dudar de nadie, pero en lo deportivo tal vez si ese protocolo dijera que tiene que haber cinco o seis futbolistas mínimo con casos COVID... Con uno o dos se podría seguir compitiendo y jugando. Pero como no hay ese protocolo exhaustivo, cuando un club tiene dos o tres casos se suspende y se mira por la salud. ¿Desvirtuar la competición? Es complicado y hay que tener cuidado con estos temas porque uno puede decir cualquier cosa y pasar luego una desgracia".

También se le preguntó por la posibilidad de haber parado la competición y dijo que "ya vamos tarde. Estamos viendo que los casos están bajando y cada jornada iremos a menos. Cuando se ha dado el pico más alto tras las fiestas sí se podría (haber parado) porque hubo diez partidos suspendidos y se podría haber decidido que esas jornadas se jugaban en otra fecha para que todos estuviéramos con los mismos partidos. Creo que ya vamos tarde en ese sentido y lo que toca es esperar que los casos vayan bajando".