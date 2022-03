Emilio Fajardo da la cara por sus jugadores: "Este equipo ha demostrado que tiene alma"

El Xerez CD recibe este domingo en Chapín (18:00 horas) al Cabecense en un partido que "hay que ganar sí o sí" para que el Deportivo mantenga intactas sus opciones de disputar el play-off de ascenso. Eso es lo que piensa Emilio Fajardo, técnico azulino que espera un partido similar al del pasado fin de semana, también en Chapín, contra el Antoniano, choque en el que los azulinos pincharon cediendo un empate en los minutos finales tras una mala segunda parte "que no se puede volver a repetir".

Fajardo lo tiene claro: "Quedan pocos partidos y hay que sumar de tres en tres si queremos conseguir el objetivo y meternos y más en casa, donde somos un equipo fiable, tenemos muy buenos números y en este segundo partido seguido en casa hay que ganar".

Llega el colista, un Cabecense que no conoce el triunfo fuera de casa y que sólo ha sacado dos puntos de 39 posibles. A priori, todo a favor para los xerecistas, aunque Fajardo advierte: "Han sumado unos puntos para ver la salvación más cerca, se ha metido en esa pelea. Fuera, en la última visita, puntuó en Lebrija. Evidentemente sabemos los números que tiene fuera de casa y hay que aprovecharse de ello, aunque están en alza y puede ser un partido parecido al del Antoniano, intentarán hacer un partido largo, que pasen pocas cosas y estar siempre metidos en el partido con resultado corto. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario, desde el minuto uno buscar ponernos por delante y si lo hacemos insistir para hacer un segundo gol porque eso hace cambiar al rival de estilo. Para eso hay que hacer las cosas bien y aprovechar las ocasiones".

Y, por supuesto, no repetir la mala imagen de la segunda parte contra el Antoniano, aunque con el paso de los días las cosas se ven con otra perspectiva y Fajardo defiende a sus jugadores: "Este equipo es fiable porque ha demostrado que si tiene algo es alma, que se agarra a cualquier cosa, lo hemos pasado muy mal en muchos momentos y una mala segunda parte la puede tener cualquiera. El grupo que tenemos tiene crédito como para hacer una segunda parte como la que hicimos, que se nos perdone y aprendamos de los errores, que creo que además es algo que hemos hecho durante el año, la gente es sana, quiere seguir avanzando y aprende".

El equipo tiene su talón de Aquiles en las jugadas a balón parado, que no parecen preocupar en exceso al técnico xerecista, que sí reconoce que "no puede volver a ocurrir" que le rematen tres veces en una misma acción. "Trabajamos las acciones ofensivas y defensivas, pero no nos obsesionamos porque el equipo recibe pocos goles y pocas ocasiones de gol, eso quiere decir que es fiable. En goles, los números han bajado con respecto a la primera vuelta pero no por ocasiones. El otro día, la primera parte es de un nivel muy alto, pero a otros equipos haciendo algo menos les da para irse al descanso dos o tres cero".