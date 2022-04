Emilio Fajardo: "Queremos la tercera posición"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, ha afirmado que su equipo "merece" la tercera posición después de la temporada que ha llevado a cabo, con bastantes problemas extradeportivos, y ha asegurado que ante el Puente Genil "vamos a ir a por los tres puntos" aunque el empate sirva al Deportivo para conseguir la tercera plaza.

El técnico alicantino ha señalado que "por juego, por nivel y por lo que hemos demostrado, esa tercera posición debería tener nombre y creo que la merecemos. La vamos a competir a muerte y trabajar para conseguirla, queremos el tercer puesto por todo lo que luego da en esa primera eliminatoria y aunque no es fundamental, es una ventaja y si depende de nosotros por qué no cogerla", admitía el preparador xerecista.

Con respecto al Puente Genil, que no se juega nada pues será séptimo pase lo que pase, comentaba que es un equipo que "está hecho desde el inicio para meterse en el play-off y no lo ha conseguido, sobre todo por el comienzo de liga que tuvo; luego en la segunda vuelta ha mejorado pero tuvo una serie de partidos para engancharse y no ha podido". De cualquier forma, Fajardo reconoce que "tiene un buen equipo, buenas individualidades y cuando te equivocas en la circulación lo aprovecha muchísimo porque tiene jugadores muy rápidos y con buena definición. Tiene dos jugadores como Salva Vegas y Brian que están demostrando un nivel altísimo, luego Amin, Cuenca... gente por banda que te hace daño. No tiene ningún tipo de presión y creo que será un partido alegre, a los dos nos gusta jugar bien".

Pero el Xerez CD quiere ganar, sobre todo "por la ventaja que nos da la competición y también por seguir sumando, una semana más sin perder y terminar la liga ganando, que siempre es importante porque además hay un play-off y hay dos semanas de trabajo por medio. Sin ser fundamental, sería un paso más de todo lo que estamos consiguiendo y por eso vamos a ir a por los tres puntos y que la gente disfrute. Es el día de la fiesta del xerecismo, un día para juntarnos todos porque en Sevilla no pudo estar toda nuestra afición".