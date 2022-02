Iván Navarro: "Estoy en ese momento de ánimo y confianza que todo jugador necesita para dar el máximo nivel"

En el Tomares-Xerez CD del domingo hubo dos nombres propios que sobresalieron: uno fue Marc Vito, que con tres paradas impresionantes salvó a su equipo de un final más apurado; el otro, Iván Navarro, autor del 0-1 con un espectacular derechazo.

El sevillano atraviesa un gran momento de forma e incluso se atreve a señalar que está "mejor que antes de la lesión". Y es que el atacante xerecista aterrizó esta temporada en el club renqueante de una operación de menisco: "Mi readaptación fue la pretemporada y me costó arrancar. He ido de menos a más, cada día tengo más confianza y creo que a mí nadie me ha regalado nada y lo que he jugado me lo he merecido. Ya llevo el doble de goles que el año pasado, así que contento por aportar y ayudar al equipo. Estoy en ese estado de ánimo y de forma que todo jugador necesita para dar su máximo nivel", apunta.

El XCD sumó en Tomares tres puntos, ascendiendo a la cuarta plaza y confirmando la mejoría que ya mostró en Los Barrios cuatro días antes. Aún así, al equipo le costó entrar en el partido: "Era un partido importante para confirmar la victoria en Los Barrios. Empezamos con dudas, quizá por el tipo de partido que ellos planteaban de inicio, pero en el descanso corregimos un par de cosas y en la segunda parte dominamos todos los aspectos del juego salvo los últimos diez minutos en los que ellos, estando en casa, han apretado". Reconoce que "no estuvimos cómodos al principio, ellos están más hechos al campo y aunque no sea excusa es como cuando nosotros jugamos en nuestra casa y somos dominadores. Era una salida difícil, aquí perdió el Córdoba B y han perdido equipos que en teoría eran favoritos".

Golazo por la escuadra

Su gol a los pocos minutos de la reanudación "lo cambia todo. He tenido suerte de que el balón entrase por donde ha entrado casi en la primera ocasión que hemos tenido y con el 0-1 nos hemos sentido más cómodos. A partir de ahí fue todo más fácil y creo que fuimos muy superiores".

Navarro anotó un golazo que explica así: "Me la oriento bien para centrar bien para tirar y veo que me encima un rival por detrás y al no tener visión de mis compañeros decido disparar y ha entrado por donde ha entrado".

Con las dos victorias en apenas cuatro días, el Xerez CD es cuarto y el futuro parece despejarse tras un mes de enero muy complicado. Navarro pide a la afición que siga apoyando al equipo, "que nosotros nos vamos a dejar el alma. Hay equipo de sobra para entrar en play-off si hacemos las cosas bien y éste es el objetivo, ahora mismo estamos cumpliendo y el domingo que viene tenemos un partido muy importante en casa contra el Utrera, que ya sabemos lo que nos pasó allí".

El atacante asegura que, pese a las dudas que pudieran existir fuera cuando el equipo salió de los puestos de play-off en el vestuario se mantuvo siempre la confianza: "El equipo en todo momento, a pesar de las bajas, cree en sus posibilidades. Nos hemos reforzado bien, se están adaptando rápido y todos aportan y los que ya estábamos sabemos lo que podemos dar. Saque el equipo que saque el míster creo que es de garantías para ganarle a cualquiera. En ningún momento hemos dudado, también tuvimos una mala racha en la primera vuelta y al final conseguimos cinco victorias seguidas. La liga es muy larga, se pasa por baches y este grupo siempre ha estado muy unido y sabe salir de esos momentos".

Y el domingo el Utrera, que derrotó al XCD en la primera vuelta por cuatro goles a uno. "No fue nuestro mejor partido y dolió. Les tenemos ganas a todos los equipos porque es nuestra forma de ver las cosas, competir e intentar ganar pero si encima allí nos hicieron cuatro goles, más ganas si cabe", aseguró.