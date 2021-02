Javi Forján regresa este domingo al San Rafael de Los Barrios para enfrentarse a su exequipo y donde consiguió, hasta el momento, sus mejores números como futbolista. En efecto, el jerezano anotó en la temporada 18/19 un total de 25 goles en los 38 partidos de Liga, lo que le valió para ser el Pichichi de la categoría, aunque el equipo barreño se quedó a las puertas de disputar la fase de ascenso a Segunda División B. Esos buenos números le sirvieron para dar el salto de nuevo a Segunda B enrolándose en la Balompédica Linense, donde pasó una temporada y media en la que ni tuvo suerte ni contó con la confianza de los entrenadores.

Forján regresa al San Rafael, “un campo especial para mí, ese año me entraba todo”. Como futbolista, ha experimentado grandes momentos, “como mi debut con el Xerez en Segunda -donde además anotó un gol- o en el Albacete, pero se puede decir que mi mejor año ha sido el de los Barrios. Es una pena que no pueda reencontrarme con la afición y con el Comando Chicharrón. La de Los Barrios es una afición muy sana y me lo pasé muy bien allí. Fui muy feliz y guardo muy buenos recuerdos. Formamos una gran familia y todavía mantenemos el contacto la mayoría de jugadores”.

El punta azulino se estrenó como goleador en su primer partido contra el Cabecense, con un tanto en el minuto 89 que le dio los tres puntos a los de Poveda. Después, se ha quedado sin marcar contra Conil y Antoniano “y ya tengo unas ganas locas de hacer un gol”, confiesa. ¿Lo celebraría? “Yo soy de los que opina que celebrar un gol (ante un exequipo) no es faltarle al respeto. Los delanteros no siempre podemos marcar y hay que celebrarlos. Seguramente no lo celebraría porque me trataron muy bien allí, pero la verdad es que no lo sé”. Lo celebre o no “tengo muchas ganas de volver a marcar, sobre todo para ayudar al equipo”.

Forján se espera un partido difícil ante un rival que le dio el sorpasso al Ceuta la pasada jornada, quitándole la tercera plaza. “Me espero un partido muy difícil, ellos le van a poner mucha intensidad y ritmo. Hay que estar muy atentos a sus contraataques porque tienen gente muy rápida arriba y al ser tan jóvenes no van a pegar ese bajón físico que a lo mejor sufren otros equipos. De todos modos, si estamos concentrados podemos hacer mucho daño”.

Y es que el conjunto gualdiverde atraviesa su mejor momento de la temporada, ha encadenado una racha de cuatro partidos sin perder en los que ha sumado diez puntos y su última derrota data de la última jornada de 2020, cuando cayó 1-2 con el Xerez DFC. “Han cogido confianza de verse arriba y se están viendo en una posición en la que a lo mejor a principios de temporada no pensaban estar. Tiene un equipo muy joven, son chavales que tienen mucha hambre, que quieren demostrar y lo están haciendo muy bien, están compitiendo, tienen energía y ahí están, no es nada fácil encadenar la racha que llevan”, señala Javi Forján.

Aunque para racha, la del Xerez CD, que aún no conoce la derrota esta temporada. El ariete jerezano confiesa que “nosotros miramos partido a partido, porque por muchos puntos que lleves de ventaja no te puedes relajar, tienes dos partidos malos y te pueden alcanzar. Nos tenemos que centrar en mantener esta distancia y si podemos incrementarla. Miramos también el otro grupo, no te voy a mentir, pero nos centramos en el día a día y si hacemos bien nuestro trabajo no tendremos que mirar mucho a los demás”.

Del derbi contra el Xerez DFC de dentro de diez días asegura que nadie habla todavía en el vestuario. “Sabemos que después viene ese partido, que es muy importante, pero el más importante es el más inmediato. Tenemos que conseguir los tres puntos para afrontar el siguiente con más confianza. No creo que nadie esté pensando ahora mismo en ese encuentro. Nos equivocaríamos si empezásemos a pensar antes en ese partido que en el que tenemos el domingo. Los Barrios es un equipo muy peligroso, que está haciendo bien las cosas y tenemos que pensar sólo y exclusivamente en ellos y a partir del lunes, a por el siguiente”.