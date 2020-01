Juan Carlos: "Hemos tirado 45 minutos"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, no acabó nada contento con el partido de su equipo en Lebrija, sobre todo de unos primeros cuarenta y cinco minutos que "tiramos por tierra". En la reanudación, y ya a remolque (2-0), los los azulinos tuvieron ocasiones "para remontar y ganar de manera holgada", pero el tanto de Qruiós llegó en el descuento.

-Una primera parte mala y una segunda con mejor cara.

-Lo que no podemos hacer es tirar 45 minutos por tierra. No hemos estado como teníamos que estar, no hemos entrado al partido como teníamos que entrar y ha sido una pena porque hemos desperdiciado cuarenta y cinco minutos, era un partido para haberlo ganado. En la segunda parte hemos salido con más decisión, con lo que queríamos haber hecho en la primera y no se ha hecho. Hemos podido ganar con holgura. En la segunda parte hemos hecho cuatro ocasiones muy muy claras, incluida la del gol, para haber remontado el partido. El equipo ha estado en la segunda parte fantástico y una vez más se van los puntos por tirar la primera parte.

-Con las ocasiones que ha generado el equipo en la segunda mitad, ¿es injusta la derrota?

-Demasiado castigo para lo que se ha visto. En la primera parte no hemos hecho prácticamente, pero hemos tenido una ocasión muy clara de Borja en un remate franco de cabeza, no lo ha hecho bien y se la ha dado al portero en las manos. Y en la segunda parte se han generado muchísimas ocasiones, la del larguero, la de Fran Sabaté que se va alta, la del gol... hemos tenido cuatro o cinco para remontar. Es una lástima que se nos escapen este tipo de partidos. Cuando el equipo realmente se lo crea y salga como tiene que salir y confíe en las posibilidades, daremos otra mejor y saldremos desde el inicio. En el fútbol no se pueden tirar minutos y menos ante un equipo que aprieta, que compite, que juega en casa y sabe que se está jugando la vida. En la primera parte nos ha faltado lo que ellos han tenido.

-Bermúdez decía que el partido era de 4 puntos y usted también lo catalogaba de muy importante.

-Era un partido para haber salido de la zona baja y para meterlos a ellos en la zona comprometida porque habríamos sumado 24 puntos, ellos se hubieran quedado con 23, habríamos metido también al Gerena y a otro equipo. El resultado es el que es. Me voy satisfecho con la segunda parte que se ha hecho, porque se parece mucho a lo que hicimos contra el Arcos. Hemos tirado 45 minutos, pero en la segunda parte el equipo ha estado a un gran nivel y si llegamos a estar acertados de cara a la portería habríamos remontado el partido con muchísima holgura.

-¿Cómo está Juanma Cámara?

-Ha jugado lesionado, con muchas molestias y mucho dolor en el tobillo, y luego el contratiempo de Israel en el calentamiento. Hemos optado por Álex, que ha estado a un gran nivel en la segunda parte.

-Para colmo, expulsan a Cristian.

-Sabíamos que era un riesgo porque tenía una amarilla y no ha dudado en enseñarle la segunda. Parece que todo se vuelve en contra de nosotros, muy fácil a la hora de sacar tarjetas. Hay que aceptarlo. Hay que seguir con la tónica de la segunda parte, este equipo es capaz de hacer grandes cosas, pero también de hacer cosas como la primera parte, de no haber competido y tirar 45 minutos que nos llevan a perder un partido.

-Si llega antes el gol ¿cree que se hubiera remontado?

-Si hubiésemos marcado antes, habríamos tenido opciones no sólo de empatar sino de ganar. Ha llegado demasiado tarde pero esto es fútbol. Cuando uno genera ocasiones, juega bien en la segunda parte, hemos encerrado a la Lebrijana y no materializa las ocasiones pues difícilmente se puede ganar un partido.

-¿Qué opinión tiene de la Lebrijana?

-Es un equipo que empezó muy bien la primera vuelta, que se va desinflando y que va a pelear al final por lo mismo que nosotros, por la permanencia.