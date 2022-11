Juan Carlos Gómez avisa: "En Ceuta tenemos un partido complicadísimo"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, ha comentado en la rueda de prensa previa al encuentro que este sábado juega su equipo contra el Ceuta B en el Martínez Pirri, que les espera un partido "complicadísimo" ante el quinto clasificado. El cordobés señala que su equipo debe saltar al campo con la misma intención que ante el Ayamonte y que "si queremos conseguir cosas importantes nos tenemos que adaptar a todo", en referencia al césped artificial del campo ceutí.

-Tras el buen partido contra el Ayamonte, ¿hay que salir igual en Ceuta?

-Hay que salir como el otro el día y como hay que salir siempre, con las cosas muy claras sabiendo que enfrente hay un buen equipo que nos lo va a poner muy difícil en su casa, que está quinto y que hace las cosas muy bien, tiene buenos jugadores, les gusta tener la pelota. Hay que ir con la mentalidad de que el partido va a ser complicadísimo y nosotros tener las cosas muy claras como las tuvimos el otro día. A partir de ahí, intentaremos hacer un buen partido y sobre todo sacar los tres puntos, que es lo más importante.

-¿A seguir con la buena dinámica?

-Ya lo venía haciendo y el otro día fue la rúbrica de lo que se hizo durante la semana, se asimilaron muy pronto los conceptos y se vio sobre el campo, el equipo estuvo superenchufado, tenía las cosas muy claras y se practicó muy buen fútbol, una primera parte quizá de lo mejor que he visto en mucho tiempo y estamos contentos por eso. Sabemos que necesitamos de todos y para ir a Ceuta tenemos que dejar a gente fuera, cosa que no nos gusta a los entrenadores. Intentaremos que todo el mundo asuma su rol, que esté contento y todo el mundo aporte su granito de arena para que al final todos podamos disfrutar y conseguir el objetivo.

-¿Lo que funciona no se toca?

-Siempre digo lo mismo, si funciona para qué lo vas a tocar. La semana pasada lo dije, el equipo venía en uena dinámica y solamente tocamos algunos aspectos tácticos y la idea que traigo. Fue así y esta semana prácticamente igual.

-Juegan ahora en un campo de césped artificial.

-Parece un campo amplio y la diferencia es la hierba artificial, pero tenemos que adaptarnos a todo si queremos conseguir cosas importantes, este equipo se tiene que adaptar a las buenas y a la malas; las buenas las tenemos en Chapín y las malas quizá fuera de casa donde tenemos que afrontar partidos en campos pequeños y de hierba artificial no en tan buenas condiciones, aunque éste parece que es nuevo. Tenemos que hacer nuestro partido, adaptarnos y no poner excusas de ningún tipo, el equipo tiene que salir como el otro día y ganar el partido.

-¿Y qué Ceuta B espera, quizá no estaba en las quinielas para estar tan arriba?

-Hay equipos que han empezado bien, también el Bollullos. No sabemos la evolución que van a tener a lo largo de la temporada. Por experiencia he visto equipos que han empezado muy bien y luego se han caído. por lo que he visto, es un equipo que me gusta y en su casa es complicado. Vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible para que nosotros nos sintamos cómodos y ellos incómodos y a partir de ahí pues intentar ganar, que es la idea que tenemos en la cabeza.

-El equipo lleva tres victorias consecutivas. ¿Le preocupa que haya euforia o una alegría desmedida?

-Que haya alegría no me preocupa, al contrario la demando dentro de una seriedad y de un trabajo que hay que hacer, pero que el equipo esté contento, no he visto ningún tipo de relajación y ya les dije el lunes, la euforia es para la afición, que nos apoye porque el equipo lo va a dar todo para que la afición esté contenta. Ha sido una semana de trabajo muy buena, muy parecida a la anterior. A ver si ponemos el broche mañana y nos traemos los tres puntos.