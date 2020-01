Juan Carlos Gómez acabó muy satisfecho del rendimiento de sus jugadores en el San Juan Bosco aunque no así con el resultado, quejándose de que hubo una falta previa a Fran Sabaté en la jugada que acabó en el córner que supuso el 2-0.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Una primera parte en la que los primeros 20 minutos han dominado ellos, son un equipo muy bueno, manejan muy bien la pelota y en una buena jugada han conseguido el 1-0. El equipo se ha repuesto bien, los 25 minutos restantes han sido nuestros, hemos dominado, encerrándolos y hemos tenido alguna oportunidad para haber empatado antes del descanso. y luego, hemos salido con la misma tónica del final de la primera parte, controlando el partido y teniendo las ocasiones más claras. Es una pena el resultado, pero chapó por el equipo, hemos estado a un gran nivel tanto físico como técnico, hemos dominado en la segunda parte a un rival que es muy difícil aquí en su casa, que venía los mejores números de la temporada, le hemos quitado el balón. Estoy contento por el esfuerzo porque creo que este es el camino. Pero una vez más, los errores arbitrales nos quitan de haber puntuado. Hay una falta clarísima a Fran Sabaté en campo propio en salida de balón, el línea estaba al lado y nos ha costado el segundo gol. El equipo no se ha venido abajo y hemos tenido incluso el empate al final. Esto es fútbol y el resultado es el que es.

-Para usted, ¿el resultado es injusto?

-Sí. Como mínimo el empate. Le hemos dominado en la segunda parte, hemos tenido las ocasiones más claras y no nos satisface. Lo mínimo, el empate ante un gran equipo.

-¿Qué le ha parecido el Utrera?

-Me encanta, lo dije en la previa antes del partido. Es un equipo que me encanta cómo domina todas las situaciones del juego, cómo propone, está muy bien trabajado, con un gran entrenador. Sabíamos donde veníamos y creo que el esfuerzo que han hecho mis futbolistas no ha sido recompensado. Hemos estado a un gran nivel, este es el camino.

-¿Dónde ha estado la clave del partido?

-El segundo gol, la jugada, el línea se equivoca y nos cuesta el segundo gol. Estábamos empujando, llegando, hemos tenido una doble ocasión con Ricky y Borja, ha hecho dos grandes paradas y creo que si hacemos el gol un poco antes se hubiera visto otro partido.

-¿Ve al Utrera en el 'play-off'?

-Mantiene la base de la temporada pasada. Empezaron mal, quizá por el estado mental de no haber ascendido y ahora tienen mucha confianza, creo que a partir de ganar al Rota y es el equipo que mejor números tiene y de hecho, cómo juega al fútbol. Va a estar arriba.

-Ahora le llega al equipo tres partidos ante rivales directos.

-Hay que sacarlos adelante, porque además dos son en casa. El equipo me ha encantado, ha estado a un gran nivel y le doy la enhorabuena a mis futbolistas. Me voy ciontento por cómo se ha trabajado, no por el resultado porque soy exigente y ambicioso pero este es el camino. Si hacemos las cosas como los últimos 25 minutos de la primera parte y la segunda, el equipo va a sacar resultados. La imagen ha sido buenísima, de hecho los aficionados que han venido se han ido contentos. Esto es fútbol y los detalles marcan y hoy, uno de los errores del trío arbitral nos ha impedido puntuar en un campo muy difícil.