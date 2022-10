Juan Pedro: "Hay que intentar que el sacrificio que ha hecho Paco por el equipo sirva"

Juan Pedro Ramos, técnico interino del Xerez CD tras la dimisión de Paco Peña y a la espera de que la entidad firme un nuevo técnico, ha señalado en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla C de este domingo que tocará pocas cosas porque "lo que se estaba trabajando con Paco era el camino correcto y acertado". El Pirata ha explicado que la decisión del ya exentrenador ha sido valiente y le hace "más grande", "se ha sacrificado por el bien del equipo" y lo hace "porque ha mamado el xerecismo desde chico". Y también ha tenido palabras para la afición, a la que ha pedido que "se manifieste" una vez acabe el partido, pero que durante "los 90 minutos, nos apoye porque es un plus jugar con 12".

-¿Cómo está la plantilla después de la dimisión de Paco Peña, cómo ha sentado la decisión?

-Fue un palo porque nadie se lo esperaba, yo el primero. Durante la semana lo que hemos intentado es que la gente desconecte, se olvide del tema y que trabaje como siempre. Ayer hicimos una comida de despedida, le dimos una sorpresa y fueron todos los jugadores. Hemos intentado normalizar la situación porque ha sido una decisión personal de Paco y buscando el bien del equipo y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que ese paso que él ha dado, sacrificarse por el grupo, pues que sirva y tenga esa satisfacción, que el equipo tire para adelante y que levantemos el vuelo.

-Habla de intentar normalizar la situación, pero muy normal no es que un técnico se vaya después de ganar un partido.

-En fútbol siempre hay circunstancias extrañas. No es que sea algo habitual, pero tampoco es que no haya sucedido. Mi amigo Mendoza también ha dimitido esta semana... Son situaciones que se dan en el fútbol. La gente sólo ve al Paco entrenador, pero también es persona y yo lo tengo clarísimo también, el fútbol es muy importante, el Xerez Club Deportivo ha sido mi vida, pero por delante está mi familia. Si Paco ha tomado esa decisión lo que tenemos que hacer es apoyarlo y seguir trabajando.

-Lo que normalmente se ve es que un entrenador aguanta en el puesto hasta que se prescinde de él.

-Claro, eso es lo que tiene ser de la casa. Paco ha mamado el xerecismo desde chico, desde la Hijuela del Polo, jugando en la cantera, luego el primer equipo y el cariño que le tiene al club y al escudo. Al final, le hace no ser egoísta, da ese paso y le hace más grande todavía.

-Hay que pasar página, este domingo hay un partido importante. ¿Cómo lo ha preparado y si hay que tocar muchas cosas o mantener la línea que hasta ahora se estaba llevando?

-Hablando con la dirección deportiva, jugadores, el mismo Paco y el cuerpo técnico, creo que lo más correcto es seguir la línea porque en breve llegará un entrenador y tomará las decisiones, impondrá su estilo y le dará su personalidad, pero en tan poco tiempo querer cambiar cosas es un error. Además, estamos contentos con la dinámica del equipo, sólo faltaba una victoria y llegó contra el Coria. Así que vamos a mantener la misma línea con algún pequeño matiz.

-¿Qué espera del Sevilla C?

-Típico filial, conocemos bien a los entrenadores y a la plantilla, que se ha renovado bastante. Empezó muy fuerte, pero viene de dos derrotas consecutivas y van a salir superenchufados, tienen hambre, son competitivos y es gente que quiere dar el salto al Sevilla Atlético y al primer equipo y si no puede ser en el Sevilla pues fuera. Esperamos un filial complicado, pero nosotros tenemos muy claro qué partido hay que hacer para competir hasta el final e intentar traernos la victoria, porque nosotros vamos a Sevilla a ganar.

-Sería además muy importante sumar un segundo triunfo seguido para la confianza de los jugadores.

-La victoria nos hizo quitarnos el lastre de no ganar, ya hemos roto esa muralla y hay que romper otras, hay que seguir creciendo como equipo porque estamos todavía en formación, mucha gente nueva y hay que seguir creciendo tanto individualmente como en bloque.

-¿Para los jugadores y el equipo, es un alivio jugar fuera de casa?

-Creo que en el contexto de esta semana, sí nos interesa más ser visitante. Jugar en casa es un plus, aunque nosotros tenemos muchos handicaps porque nunca somos locales porque lo ideal es jugar donde se entrena, pero por eso somos el Xerez, de las adversidades nos hacemos más grandes. Este partido nos interesa jugarlo fuera de casa porque las prisas las van a tener ellos y también es verdad que sabemos que nuestra gente nos va a acompañar y que nos van a animar hasta el final. Los aficionados son libres de opinar y de manifestarse, pero sí es verdad que las críticas al entrenador y a los jugadores ayudan poco. Lo que sí pediría a los que se desplacen a Sevilla es que nos animen hasta el minuto 90 y una vez acabe el partido se manifiesten, pero que durante los 90 minutos que nos apoyen porque sería un plus que necesitamos para jugar con 12.

-Señala que llegará un nuevo entrenador en breve. ¿Tiene clara su interinidad al frente del equipo?

-Sí. Desde que tomé la decisión de estar como segundo entrenador siempre he dejado claro que mi intención no es hacerme con el primer equipo ni aunque me lo propusieran, ni tengo esa motivación. Mi compromiso con el club es estar de ayudante con el entrenador que decida, aunque por las circunstancias ahora me tenga que hacer cargo. Cuando yo quiera ser entrenador, ya sea aquí o en otro equipo, sería desde inicio de temporada porque apuesten realmente por mí y yo crea en un proyecto, pero ahora mismo no tengo esa meta.