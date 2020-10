Juan Pedro: "El equipo se va acercando a lo que queremos"

El Xerez CD lleva tres triunfos en tres partidos y las sensaciones no pueden ser mejores. " Estamos muy contentos con el juego y con los resultados. Se va acercando a lo que queremos, el equipo va creciendo poco a poco para llegar en un punto importante al inicio de la competición y que los errores que estamos viendo se vayan limando", finalizó Juan Pedro.

Y es que si de algo va sobrado esta temporada el Xerez CD es precisamente de poderío ofensivo: "Con la pegada y la calidad que tenemos de centro del campo para adelante sabemos que los equipos que vengan a esperarnos van a sufrir, porque en cualquier acción a balón parado o en cualquier contra, aunque no estemos teniendo el control del juego, podemos hacer gol. Aún así, creo que tenemos plantilla para jugar, para tener el balón y dominar. En eso estamos trabajando".

El encuentro contra el Rota lo preveía complicado, como así fue más allá del resultado: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque en esta categoría todos los rivales son difíciles y más el Rota, con la experiencia y los jugadores que tienen, lo bien trabajado que está y jugando en su campo. Hemos hecho un partido muy bueno, estamos contentos por el trabajo que se ha hecho, en acciones tanto con balón como sin balón. Defensivamente, hemos sufrido poco y en ataque a lo mejor no hemos tenido un juego muy brillante, pero sí es verdad que hemos tenido más pegada".

Juan Pedro Ramos estuvo en el banquillo del Navarro Flores sustituyendo a Joaquín Poveda , que no pudo desplazarse a Rota al estar indispuesto . El segundo entrenador azulino aseguró que el cuerpo técnico está "muy contento" del trabajo que está realizando la plantilla y admitió que "poco a poco, nos vamos acercando a lo que queremos".

Paco Peña: "El Xerez CD es un claro aspirante al ascenso"

Paco Peña, técnico jerezano del Rota, vio un partido "bastante disputado, durante muchos minutos en la primera parte hemos llevado el peso del mismo, está claro que el Xerez también. Y en la segunda, el tema de la condición física nos ha afectado", reconoció.

Después de dos partidos contra equipos de Segunda B (Sanluqueño y Cádiz B), ¿era el Xerez CD un examen?: "Sí, los otros dos eran compromisos y había que afrontarlos. Pero éste sí porque es un equipo de nuestra categoría, independientemente de que hayamos tenido muchas bajas e incluso han jugado futbolistas que no deberían haber jugado. No me voy contento con el resultado, pero sí con mucho del trabajo que se ha realizado".

Peña ve esta temporada al Xerez CD como "un serio aspirante al ascenso. Es un superequipo dentro de la categoría, a base de dinero, buenos jugadores y los fichajes se han hecho con mucho sentido, equilibrando todas las líneas".