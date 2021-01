Juan Alberto Sánchez Salas 'Juanito' ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Xerez CD. El futbolista, de 27 años y natural de Coria del Río, ya debutó en el partido que abría el año en Chapín contra el Cabecense disputando la última media hora de un choque que los de Joaquín Poveda se llevaron por la mínima con el gol de Javi Forján, otro debutante, en la recta final.

El director deportivo de la entidad, Juan Díaz, presentó al futbolista, a quien califica como "un futbolista diferente, desequilibrante, que puede jugar tanto en banda como por el centro". Díaz apuntó que "venía siguiéndole hace tiempo y cuando surgió la opción, me puse en contacto con él, vi su predisposición por venir a un club como el nuestro y le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros. Él era el capitán del Coria, máximo goleador del equipo de su ciudad, vivía allí, su familia, sus cosas... y le agradezco el esfuerzo y la ambición que tiene por cambiar de ciudad y de proyecto e intentar ser un futbolista de más nivel, que ya lo está demostrando en los entrenamientos y en los minutos que ya tuvo el otro día".

El coriano afirma que llega al Xerez CD "con una ilusión tremenda" y con ganas de hacerse un hueco en el equipo. De momento, trata de ponerse físicamente a tono, ya que reconoce que no está aún "al mismo nivel que mis compañeros, pero cogeré rápido el ritmo".

Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a la entidad: "Darle las gracias tanto a Titín como a Juan Díaz por la confianza que han depositado en mí y las ganas que tenían para que viniera a este gran club. Vengo a aportar mi granito de arena, a ayudar lo máximo a este equipo y a conseguir el objetivo que tenemos marcado. Muy agradecido tanto a la afición, que sé que ha pasado mucho todos estos años, como al club por la manera en la que me han acogido. Me siento como en casa. Vengo a poner al Xerez donde se merece", dijo.

Juanito explicaba así su fichaje por el club azulino tras la llamada de Juan Díaz: "En diciembre tuvimos el contacto, hablé con él y de media hora que estuvimos hablando me sobraron 25 minutos para darme cuenta del tipo de persona que es y de las ganas que tenía de que llegara a este club. Me convenció. Este es un club que tiene mucha hambre y mucha ambición por conseguir lo que se merece. Estoy para ayudar a conseguirlo".

Reconoce que "me costó salir de Coria porque al final allí tengo a mi hijo, a mi familia, mi trabajo, pero la ambición que vi me llamó, porque al final yo también soy una persona ambiciosa, quiero lograr mis objetivos y este es un club que me va a ayudar. Vengo con muchísima ilusión".

Aunque ya debutó en liga, cree que aún le falta un poco para estar físicamente a tope. "Hay diferencia de un club a otro, estoy tranquilo porque sé que el nivel y el ritmo lo voy a coger". Y en cuanto a la posición en la que mejor se desenvuelve, indicas que "en la que me encuentro más cómodo es en la mediapunta, pero estoy a disposición del míster, donde él crea conveniente, y voy a dar todo lo que pueda para hacerlo lo mejor posible".

Procede del Subgrupo X-B de Tercera y como conocedor de ambos grupos, cree que el Xerez CD tiene la mejor plantilla de la categoría. "Para mí sí, en todas las líneas hay mucha competencia, jugadores excelentes como personas y deportivamente, en cada entrenamiento se da el máximo. La exigencia es máxima, y eso es bueno, los jugadores en cada entrenamiento saben que tienen uno al lado que aprieta".

Y con respecto al partido del domingo en Conil, conoce qué les espera: "Ya sabemos cómo es ese campo, complicado, ellos tienen una manera de juego en la que se desenvuelven muy bien, pero tenemos jugadores que saben de qué va esto. Vamos a competir y a traernos los tres puntos, que es lo que queremos".