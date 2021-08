Dani Laínez: "Llevo tres meses y medio con la lesión y es frustrante"

Dani Laínez, lateral derecho del Xerez CD, lleva varios meses pasando por un auténtico calvario por una lesión de pubis que le ha impedido participar en la pretemporada del equipo salvo en el primer partido contra la UD Algaida, donde jugó la segunda parte resintiéndose de sus molestias.

El defensa azulino ya acabó con muchos problemas la pasada temporada, "infiltrándome para poder jugar los últimos partidos". Precisamente al desgaste y a la acumulación de minutos achaca su dolencia porque "siempre me he cuidado, desde los 15 años acudo al gimnasio, pero la sobrecarga de partidos provocó la lesión".

Receta "Lo que peor llevo es ver a mis compañeros entrenando todos los días y yo al margen del grupo. Debo tener paciencia y tranquilidad y no equivocarme de nuevo"

Equipo "Estoy sorprendido para bien. La gente está muy enchufada, el míster imprime mucha competitividad. Creo que vamos a estar todo el año arriba"

Puente Genil "Para nosotros no es un partido cualquiera, más si cabe para los que seguimos del año pasado. Además, es una competición que te puede abrir las puertas de la Copa del Rey, que sería un gran premio jugarla"

En vacaciones siguió tratándose y fortaleciendo, pero en los primeros entrenamientos la lesión dio de nuevo de cara. "Las molestias seguían ahí, pero intenté estar con el equipo y cometí un fallo porque jugar en La Barca en un campo tan duro me hizo dar dos pasos atrás", apunta. Laínez señala que lo que le llevó a jugar ese partido fue "el ansia de querer estar con mis compañeros. Me precipité".

Lo que peor lleva es "ver todos los días a mis compañeros entrenando y yo al margen del grupo; un día, otro y otro... A todos los futbolistas nos gusta estar ahí, entrenar y darlo todo. Soy joven y tengo muchas ansias y veo a mis compañeros en el campo y yo fuera y me genera frustración. Llevo con esto tres meses y medio y no me termino de curar y a veces es algo ya psicológico", lamenta.

La palabra quirófano se le ha pasado por la cabeza e incluso lo ha consultado, "pero todos me han recomendado no operarme porque es una lesión que se puede curar sin tener que pasar por el quirófano. Me han dicho que debo tener paciencia y que esté tranquilo, que ya estamos en la recta final y que no me precipite. Ahora mismo, no quiero pensar mucho en la lesión, que vayan pasando los días y ser muy paciente. El míster me dice que esté tranquilo, que cuenta conmigo y que lo importante ahora es recuperarme bien, que lo importante es no recaer".

Al joven lateral jerezano le está tocando ver al equipo desde fuera y se muestra "sorprendido para bien. Ya en los primeros días se veía a la gente muy enchufada, con ritmo, que no se ha parado en vacaciones. Además, el míster le imprime mucha intensidad a los entrenamientos y mucha competitividad y eso después se ve en los partidos. Al San Fernando le competimos e incluso le quitamos la posesión de la pelota y contra el Sanluqueño perdimos pero nos anularon dos goles... El equipo está metido y me ha gustado mucho. Se le ve una idea fija de juego, unos movimientos ya entrenados y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que es lo que faltó el año pasado".

El primer partido oficial es el domingo en la ida de cuartos de final de la Copa RFAF contra el Puente Genil, un partido que Laínez señala como "especial por lo que pasó allí en la fase de ascenso. No es un partido cualquiera y además hay ganas e ilusión de ganar esta Copa RFAF para meternos en la fase nacional y tener la posibilidad de disputar la Copa del Rey, que para todos sería un gran premio".

Y con respecto a la temporada en Tercera RFEF, apunta que "nosotros vamos a estar todo el año arriba. Veo al equipo muy metido, todos tenemos muchísimas ganas y los que han venido saben lo que ocurrió la temporada pasada y que el objetivo es ascender. El Recre está haciendo un proyecto muy bueno y con el mismo objetivo que nosotros, así que va a ser una bonita pelea entre dos equipos históricos, pero no somos los únicos".