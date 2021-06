Lolo Garrido, en el ojo del huracán después de que el Xerez CD haya anunciado que no cuenta con él para la próxima temporada, está muy molesto con el club porque "las maneras no son las correctas". El centrocampista jerezano, uno de los fichajes estrella la pasada temporada, está "dolido" porque había hablado con Juan Díaz sobre su posible salida después de los hechos que se produjeron al término del partido contra el Ceuta (le tiraron desde la grada un asiento y hubo lío con varios familiares) y no entiende que después de esta conversación telefónica "salga en prensa que no cuentan conmigo".

El todavía jugador azulino -"tengo dos años más de contrato", comenta- cree que es "totalmente injusto que se me culpabilice de todo, eso me ha molestado bastante. Que diga que futbolistas cobrando diez menos han dado diez veces más sobraba y no venía al caso. Todo el mundo sabe que no ha sido mi mejor temporada, pero he intentado dar el cien por cien salgan o no salgan las cosas".

Garrido explica la conversación que mantuvo el lunes con Juan Díaz: "Me llamó por teléfono, estuve hablando con él y después de lo que había pasado con mi familia le dije que necesitaba un respiro para pensar las cosas. Se habló de una posible salida, tanto por su parte como por la mía, pero de ahí a lo que ha salido es un palo muy gordo".

El futbolista explica que tras esa conversación se iba a intentar buscar una fórmula para salir en la que ambas partes no se vieran perjudicadas, "por eso no entiendo que luego diga que no cuenta conmigo. Una cosa es salir bien y otra que me echen".

Lolo reconoce que no ha sido su mejor año: "Soy muy crítico conmigo mismo y auto exigente. He tenido altibajos, el que diga que he estado todo el año mal está mintiendo. He tenido partidos buenos y partidos malos. De ahí a que se me culpabilice de todo... No ven el esfuerzo, la constancia y el trabajo, o pagarme el traumatólogo o el fisio, incluso pincharme el día del partido. Son cosas que hago por el bien del equipo. Me da mucha rabia que se me culpabilice a mí de todo. Parece que el único que no ha logrado el ascenso es Lolo Garrido".

El jugador tiene claro que después de lo que ha pasado, "si quieren que hablen con mi representante. Yo estoy tranquilo, tengo dos años más de contrato y ahora estoy de vacaciones e intentando recuperarme bien del pubis". En cuanto saltó la noticia, las ofertas han empezado a llegar. "Estoy en el mercado y me han llamado dos equipos de 2ª RFEF, pero ya saben que tengo dos años de contrato y con una ficha bastante elevada".