Marc Vito: "He repasado muchas veces mi fallo contra el Córdoba"

Marc Vito es uno de los jugadores más en forma en el Xerez Club Deportivo. El meta catalán, muy cuestionado a principios de temporada por sus errores tanto en la final de la Copa RFAF contra el Juventud Torremolinos como en los cuartos de la Copa RFEF ante el Córdoba, le ha dado la vuelta a la situación, recuperó la titularidad tras la lesión de Álex Satoca y con continuidad y no complicándose la vida ha callado la boca de los más escépticos. Contra el Pozoblanco tuvo un 'rush' final de partido con paradas de mucho mérito que evitaron la derrota del equipo, en Los Barrios mantuvo en pie al XCD y en Tomares volvió a aparecer cuando más se le necesitaba.

El meta de Terrasssa asegura estar "en un buen momento" pero no en el mejor de su carrera "porque eso significaría que se ha tocado techo" y espera y confía en seguir progresando. A punto de cumplir los 26 años, todavía le queda para estar en ese punto de madurez que a los porteros les suele llegar con los años.

¿Qué ha cambiado del Vito de principios de temporada al actual?

"Es verdad que al principio no estuve nada bien -se sincera-. A nivel personal estoy contento de poder ayudar al equipo y que se vea traducido en puntos". "Intento jugar fácil y no complicarme. El fallo que tuve contra el Córdoba lo he repasado muchas veces y son puntos de inflexión donde uno tiene que hacerse fuerte a pesar del error y trabajar cada día para que no se vuelvan a cometer. Fue un momento y una semana dura, pero con trabajo y sacrificio todo llega", reconoce.

Vito aterrizó en el Xerez CD con la vitola de ser el mejor portero de la Tercera catalana la pasada temporada "pero a principios de temporada no lo demostré. Con trabajo y esfuerzo se consigue. ¿Mi mejor momento? Estoy en un buen momento, pero si dices que estás en el mejor es ponerse techo y no quiero hacerlo porque siempre se puede mejorar".

En Tomares, con el 1-3, salvó al Xerez CD de dos goles cantados con tres paradas -dos en la misma acción- espectaculares. El meta le da valor al trabajo de todo el equipo. "Era un partido no de tres puntos sino de alguno más porque nos favoreció la derrota del Puente Genil y el enfrentamiento directo entre Córdoba B y Gerena. El equipo supo competir bien como en otros campos y al final sacamos los tres puntos, que era lo más importante. Al final tuvimos algunos momentos de sufrimiento, pero defensivamente el equipo está bien, ellos bajaron un poco en la segunda parte y el gol de Iván cambió el rumbo".

El Deportivo, cuarto

El Deportivo se ha situado cuarto superando al Gerena y con un partido menos que Córdoba B y Puente Genil a pesar de las salidas que se han producido. Vito señala que "también han llegado refuerzos que nos van a venir bien. Estamos en una buena línea y a final de temporada veremos si nos da para llegar al play-off, pero yo creo que la línea que está teniendo el equipo es buena y ascendente".

Y el domingo llega al Pedro S. Garrido el Utrera, el mejor visitante de la categoría, que todavía no ha pedido fuera y que en la primera vuelta endosó cuatro goles al XCD. El meta azulino sostiene que "a todos los equipos se les tiene que tener ganas, va a ser un partido diferente al que se vivió allí, es un campo totalmente distinto. Quizá nuestro equipo tampoco es el mismo, plantaremos cara e iremos a por los tres puntos. Los números dicen que es el mejor equipo de la categoría fuera pero todavía no ha pasado por nuestro campo".