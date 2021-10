Migue García: "Estos veinte minutos me han venido muy bien"

Migue García pudo por fin debutar en Liga con el Xerez CD. El centrocampista de Écija ha superado ya la rotura del gemelo que sufrió en el partido de vueltas de cuartos de final de la Copa RFAF que el Xerez CD disputó el pasado 29 de agosto contra el Puente Genil.

Cuarenta y nueve días después, el jugador azulino regresaba al equipo jugando los últimos veinte minutos del choque contra el Tomares, en el que el XCD sumaba la cuarta victoria de la temporada en el Pedro S. Garrido. Migue García atendía a los medios del club y se mostraba "muy contento de poder disfrutar de todo esto. Tenía ya bastante ganas, lo estaba viviendo desde la grada, viéndolo desde fuera, y vivirlo ahora desde dentro es muy diferente. He podido jugar veinte minutitos, sintiéndome un poco mejor y también favorecía que el equipo iba ganando. El partido estaba tranquilo y me han venido muy bien estos minutos para comenzar a ponerme a punto otra vez".

La afición volvió a vibrar con su equipo, que por fin lograba un triunfo cómodo y sin sobresaltos. Para el centrocampista, una victoria así "hacía falta. Lo más importante son los tres puntos, sea ganando 1-0 o 2-0 o lo que sea, pero es verdad que esto nos da mucha más confianza. Los resultados están siendo positivos y esta victoria tan contundente le va a venir muy bien al equipo", afirmaba.

"Ojalá podamos meternos en Copa del Rey, cualquier equipo que venga aquí va a sufrir"

Migue acabó el partido incluso portando el brazalete de capitán, "algo que me tocó a la llegada, me eligieron así y para mí es un orgullo llevar el brazalete del Xerez" y tuvo palabras de elogio para la afición, que "desde el primer día me ha recibido muy bien". Los xerecistas corearon su nombre cuando el futbolista saltó al terreno de juego, cosa que agradeció: "Es una locura y es algo que no me esperaba para nada y que disfruto cada día. Yo sólo espero que disfruten lo mismo que lo estoy disfrutando yo", señaló.

El Xerez CD cuenta sus partidos por victoria en el Pedro S. Garrido en el campeonato liguero. "Aquí es un campo complicado, nuestra afición aprieta y tenemos un buen equipo. Nos estamos sintiendo cómodos en casa aunque el campo no está en las mejores condiciones, pero somos un equipo fuerte en casa y esperemos que sea así todo el año".

El siguiente en pasar por el estadio de la avenida Blas Infante es el Córdoba en la Copa RFEF. El Deportivo está a un partido de meterse en la Copa del Rey de esta temporada. "Ojalá nos podamos meter en Copa, es el objetivo que nos hemos marcado. Ojalá le podamos dar otra alegría a la afición, se lo merece más que nadie. En casa los resultados y el juego nos están acompañando y sea de la categoría que sea quien venga aquí va a sufrir", finalizó.