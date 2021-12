Óscar, contento por anotar el primer gol en liga: "Me he emocionado"

Óscar Jiménez, delantero del Xerez CD, por fin vio puerta anotando su primer gol en liga este pasado miércoles en La Rinconada en el choque contra el Gerena en el que los de Emilio Fajardo sumaron tres puntos muy importantes para el objetivo del equipo.

El punta barbateño fue el máximo goleador del Deportivo en pretemporada y anotó un gol en la Copa RFAF en la vuelta de cuartos de final contra el Puente Genil. Desde entonces, el delantero no veía puerta y reconoce que "me he emocionado un poco" cuando abría el marcador a los trece minutos de partido: "Estoy muy contento e incluso me he emocionado, llevaba mucho tiempo sin tener esa suerte de meter un gol, que al final es lo que un delantero necesita, y muy contento también por poder ayudar a mi equipo, que es lo más importante".

Piedra angular del Guadalcacín la pasada temporada, sus números despertaron el interés de muchos clubes de la zona, siendo finalmente el Xerez CD el que se llevaba una de las perlas que brillaron el curso pasado en la División de Honor. Ahora, en un equipo con objetivos más ambiciosos y una categoría superior, Óscar se está adaptando poco a poco a lo que le pide Fajardo y tiene muy calado el mensaje: "Todos trabajamos en equipo, hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera".

El punta salió de inicio en una alineación con varios cambios. Lamela, que también fue titular y anotó su primer gol en liga, y Rubén Sánchez, en el lateral derecho, fueron otras de las sorpresas de Fajardo, que dejó en el banquillo a Joselillo y a Juanito. Óscar apunta que "esto es un equipo y todos estamos enchufados y vamos a una, salga el que salga lo hace bien y da el cien por cien".

Para su moral, abrir la cuenta goleadora "supone una gran inyección de aire porque lo que un delantero necesita es hacer goles. No estaba agobiado, pero marcar te ayuda mentalmente para seguir trabajando y dando el cien por cien. Un delantero necesita marcar y cuando no los haces y ves que entre comillas no cumples con tu trabajo te sientes un poco mal porque no puedes ayudar al equipo. Pero por fin ha entrado una y me voy muy contento".

El Deportivo ha enfilado la directa y suma cuatro victorias consecutivas, tres de ellas a domicilio. "Se nos achacaba que no ganábamos fuera y estamos demostrando que también lo podemos hacer. Somos un gran equipo, hay calidad y tenemos que seguir así para estar arriba. Ahora estamos en un gran momento, pero en los peores es cuando hemos demostrado que apoyándonos los unos en los otros se sacan las cosas adelante".