Paco Peña: "Sólo nos falta meterla y ganar un partido"

Paco Peña, entrenador del Xerez CD, lamentó que su equipo no haya podido sumar los tres puntos contra el Pozoblanco pese a las buenas ocasiones de las que ha dispuesto, sobre todo en una segunda mitad en la que sometió al rival. El técnico elogió el partido de los suyos, reconoce que la falta tranquilidad y la ansiedad está haciendo mella en el equipo, apuntando que durante la semana ha tenido que actuar más de psicólogo que de entrenador.

-¿Con qué sensaciones se va después de este partido? ¿Le sabe a poco el empate?

-Ves que tienes ocasiones, que aunque sean muy claras no aprovechas aunque sea una que te da la vida para reforzar todo el trabajo que están haciendo los jugadores y te sabe mal por ellos porque están trabajando muy bien. Poco más se puede hacer, que la pelota entre.

-Se ha visto un Xerez CD más incisivo en la segunda mitad. ¿Qué les ha dicho a los jugadores en el descanso?

-No le dices nada. A ver, llevo una semana tratando de ser más psicólogo que otra cosa. La cuestión en general en ellos es quitarles la ansiedad con la que salimos en la primera parte, era algo previsto y que teníamos que estabilizar el juego y a partir de ahí crecer mentalmente. No soy mucho de hablar en los descansos, sólo ajustar un par de cosas y lo único que les he dicho es que ya habíamos pasado los 45 minutos de estar muy tensionados y que había que soltarse un poco más y que había que buscar el gol pero sin volverse locos, porque no había que ir a tumba abierta contra este equipo porque te hace daño. La actitud no fue mala en la primera parte, se hizo un trabajo que al equipo contrario le hace mella aunque no se vea y parezca que no se le saca nada al partido. Luego hemos metido a dos jugadores más frescos en banda y a Maqueda para reforzar y poco más.

-Se aprecia que al equipo le falta tranquilidad, sobre todo en los metros finales.

-Es normal. Son niños que están en Tercera División. El ansia y la tensión la sufren más que todo el mundo. Y de cara a portería es cuando más tranquilidad tienes que tener. En el fútbol tienes que dominar las dos áreas y en definitiva el gol es lo más preciado y lo más difícil. Aunque parezca que estás a un metro ahí tiemblan las piernas en situaciones como esta.

-Esta vez la afición ha estado animando todo el partido y el equipo también le ha mostrado lo que puede dar de sí.

-Esto es como una familia. Si tu hijo hace algo mal y tú estás todo el día dándole collejas o riñiéndole, el niño no levanta cabeza y tú a tu hijo le das cariño y esto es lo mismo. Los jugadores están sufriendo en su fuero interno todo lo que hay alrededor, toda la exigencia que hay y cuando ven que cuando hacen algo medio bien obtienen respuesta positiva de la grada, es lógico que poco a poco vaya creciendo. ¿Qué pasa? Pues que el crecimiento sería exponencial con una victoria y es lo que nos falta, meterla y ganar un partido, porque están trabajando bien y está claro que interiormente lo están sufriendo mucho.

-¿Se va al menos contento por el juego del equipo?

-Me voy igual de contento por cómo ha respondido el equipo que el día de Lucena, que perdemos, la primera parte y mucho tiempo del Puente Genil; de la segunda parte del Córdoba. No te vas contento por el resultado, porque no te llevas la victoria, pero por el esfuerzo y el sacrificio de los jugadores yo me he ido muchas veces contento. El equipo está trabajando bien y lo único que nos falta es meterla y sobre todo tener esa tranquilidad para desarrollar ,mucho más el juego. Incluso haciéndolo bien, ves que la gente está tensa.

-¿Y cómo se consigue?

-Con mensajes de tranquilidad, bajando los pies a la tierra, mirando a los jugadores y diciéndoles las cosas a la cara. Hoy hay jugadores que saben que se han llevado un rapapolvo y han jugado y lo han hecho bien y han sumado; al que viene jugando bien hay que darle porque no se puede relajar... Todo es un día a día que muchas veces cuesta más por todo lo que hay alrededor.

-¿Espera una semana tranquila para preparar el partido contra el Gerena?

-Sinceramente, no sé qué decirte. Mañana iré a trabajar y el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado... Lo que haya alrededor, sinceramente lo digo con el corazón en la mano, ni me preocupa. Hoy he tenido una charla con ellos, ayer también y lo único que quiero es que ellos estén tranquilos, que entrenen bien y jueguen; lo que no quiero ver es a un equipo tensionado porque al final esto es fútbol, ganando, empatando o perdiendo, esto es fútbol.