Paco Peña: "El punto nos sabe a poco, ya casi teníamos el botín"

Paco Peña era la viva imagen de la frustración tras el empate de su equipo en el Leonardo Ramos de La Rinconada. El técnico del Xerez CD lamentaba la nueva oportunidad perdida de haber podido sumar el primer triunfo de la temporada, que se truncó por una jugada a balón parado muy mal defendida.

El entrenador jerezano intentaba encontrarle una razón y comentaba que aunque "te quedas con uno más porque a ellos le expulsan a un jugador hay una cosa clara y es que en el balón parado no hay ventaja y se iguala todo; creo que se ha fallado en el segundo palo y el empate nos sabe a poco".

El Deportivo no conoce la victoria esta temporada. Contra el Pozoblanco no supo perforar la meta contraria y ante el Gerena hizo lo más difícil abriendo la lata con el tanto de Cascajo. "Llevamos ya varios partidos, pero cometes pequeños errores que al final te condicionan mucho", afirmaba el técnico, que añadía: "Nos llevamos que hemos hecho un buen partido y que por lo menos no nos han creado muchas ocasiones, en la segunda parte sólo la del gol".

Afirmó que el vestuario "no puede estar bien cuando te meten un gol de nuevo en los últimos minutos y cuando parecía que te llevabas el botín" y explicó que en esos momentos duros hay que "animarse, hablando y seguir trabajando".

Por último, agradeció el desplazamiento a la afición. "Lo menos que hay que brindarles es el trabajo, el equipo lo ha trabajado y el trabajo está ahí, pero nos vamos disgustados por el hecho de no haber ganado el partido".