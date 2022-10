No hay gol

El Xerez CD sigue sin ganar en Liga. Los de Paco Peña no han podido con el Pozoblanco en el Pedro Garrido, de nuevo en un partido en el que no han visto puerta pese a tener varias ocasiones claras. Lobo, en el último minuto, ha fallado un mano a mano con el meta rival, que le ganó la partida. Una vez más, el descuento no favoreció al Deportivo.

Con este resultado, el conjunto xerecista suma su segundo punto de la temporada, a todas luces números escasos para el objetivo que se ha marcado esta temporada. Los azulinos sólo han marcado un gol en sus cuatro primeros partidos. En esta ocasión, el XCD generó ocasiones, pero todas se marcharon fuera a excepción de la última en la que Lobo no acertó ante Dela.

Introdujo varias novedades Paco Peña en el once inicial del Xerez CD. Álvaro Rey, que tuvo unos minutos contra el Moralo enCopa RFEF, partió con dorsal de titular al igual que Fidel, que jugó en el extremo derecho por delante de Ramón. Lay también fue de la partida en la izquierda, con Cascajo como jugador más adelantado. Se quedaron fuera del once Iván Navarro, Joseliyo y Lobo, así como Maqueda, haciendo su función José Parada.

Mal primer tiempo

Le costó entrar en juego al Deportivo ante un rival bien plantado y con las cosas claras en ataque, buscando siempre a Espinar, su referencia arriba. La presión y la ansiedad, como bien comentó Paco Peña en la previa del partido, pesaba en las botas del equipo azulino, que poco a poco fue tomándole el pulso al encuentro.

Álvaro Rey fue el primero en intentarlo con un tímido disparo que se marchaba fuera. Pero el Pozoblanco no renunciaba y a balón parado ponía en aprietos al Deportivo. Leo estuvo a punto de hacer el 0-1, pero afortunadamente remataba en semifallo y la defensa alejaba el peligro.

Se entonó en el tramo final el Xerez CD. Lay realizó un par de buenas internadas pero no concretaba en los centros, achicando la defensa pozoalbense sin demasiados apuros. Un buen pase en profundidad de Álvaro Rey a Fidel fue lo más peligroso que hizo el Deportivo en la primera mitad, pero el centro del atacante lo despejaba de puños Dela. En la última de la primera parte, Cascajo estuvo lento cuando se marchaba hacia la portería, llegando la defensa para taponar el disparo.

Segundo acto

Con un disparo de Jesús Parada que salió lamiendo el palo izquierdo de Dela arrancó una segunda parte en la que Iván Navarro sustituía a Ramón -con tarjeta amarilla- colocándose Fidel en el lateral derecho.

Salió más decidido a por el partido el conjunto de Paco Peña, que de nuevo merodeó el gol a los 53 minutos tras una gran internada de Cascajo por la izquierda y, como mandan los cánones, pase atrás para que Iván Navarro remachara, pero al sevilla no le pasaba el balón entre las piernas, malográndose una ocasión clarísima.

Joselito estuvo providencial cortando un centro raso de Hugo cuando ya estaba presto a embocar Espinar. Movió el banquillo de nuevo Paco Peña, dando entrada a Joseliyo, Maqueda y Lobo pero el equipo seguía sin transmitir buenas sensaciones, cometiendo errores debido a la ansiedad que tienen los jugadores. Para colmo, Jesús Parada perdonaba el 1-0 en la más clara del partido hasta ese momento. Cascajo ponía un centro al corazón del área y el balón le caía al xerecista, que incomprensiblemente y con todo a favor la mandaba fuera.

Se vino arriba el XCD con esa ocasión y Daviti la tuvo de nuevo en un centro de Iván Navarro que remataba de cabeza en el segundo palo, marchándose la pelota fuera por muy poco.

Tramo final

El Pozoblanco se encontraba cómodo defendiendo y buscando una contra que le diera los tres puntos ante un Deportivo que no hallaba ni el camino ni la forma de crear peligro. Espinar enmudeció al Pedro Garrido con un disparo que se iba junto al poste izquierdo de César.

El partido entraba en sus diez minutos finales, con la gente impacientándose por la poca mordiente de su equipo, que lo intentó en una falta al borde del área que Joseliyo estrelló en un defensa. Merecía el gol el XCD y lo rozó en una incursión de Cascajo por la banda derecha, pero el atacante centraba mal y se perdía la ocasión.

En el último minuto tuvo el Xerez CD el triunfo en un mano a ano de Lobo, que no fue capaz de superar a Dela.